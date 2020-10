Jasna Kuljaj razkrila, zakaj so ji všeč nogometaši #video

Jasna je ob tej priložnosti pojasnila, kaj je tako privlačnega na nogometaših, da si je tudi sama za svojega partnerja izbrala nogometaša. Jasna je povedala, da so ji bili nogometaši od vedno všeč in to iz več razlogov.

"Ker so simpatični. 'Fuzbalerji' so simpatični. In ne komplicirajo. Meni so bili od nekdaj všeč moški, ki ne težijo. V bistvu on tebi ne teži, ti pa njemu lahko težiš, ker je navajen, da ima vedno trenerja nad sabo, ki mu teži, zato se lažje sooča s tem stresom. Punce, povem vam, da so nogometaši najboljša izbira," je v šaljivem tonu povedala voditeljica Jasna Kuljaj.

Jasna je priznala tudi, da je izredno vesela, da jih bo v gostilni Pri Črnem tokrat obiskal štajerski bog nogometa, kot je nogometaša Marcosa Tavaresa poimenoval gasilec Sašo.

Oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu NOCOJ ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.