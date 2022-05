To je par, ki bo že nocoj sprejel najpomembnejšo odločitev #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V včerajšnji oddaji smo lahko videli, kako so se udeleženci poslovili od svojih partnerjev in odšli v svoje domače okolje, kjer so imeli teden dni časa, da sprejmejo odločitev, ali želijo s partnerjem nadaljevati ljubezenski odnos tudi po šovu. V tem tednu niso smeli imeti medsebojnih stikov.

V nocojšnji oddaji pa bo tako že znana odločitev prvega para. "Malo nervoze je prisotne," je pred finalnim dogodkom razkril Aleksander in priznal, da z Daničine strani pričakuje podobno odločitev, kot jo je sprejel sam. Dodal je, da se zelo veseli, da bo Danico spet videl po enem tednu, enako pa je čutila tudi ona. Več v zgornjem videu.

Kakšno odločitev sta sprejela Danica in Aleksander in kakšni dvomi obhajajo preostale udeležence pred najpomembnejšim trenutkom eksperimenta, izveste v nocojšnji oddaji.

Poroko na prvi pogled lahko na Planetu spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri. Še več vsebin vas čaka tudi na Planeteka.si.