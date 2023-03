Med prepirom bodo tekle solze #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V šovu Poroka na prvi pogled, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do srede ob 21. uri, bo dogajanje ponovno zaznamoval prepir med zakoncema. Tokrat se bosta sporekla Žan in Meri, saj bo nevesti prekipelo zaradi Žanove nezrelosti in pitja alkohola.