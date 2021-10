Voditeljica spregovorila o bulimiji, pevec o partnerju, Kraševec o žabarjih #video

V oddaji Planet Vau bomo tokrat bolj osebno spoznali radijsko voditeljico Tanjo Kocman in pevca Davida Amara. Spregovorila bosta o težkih preteklih preizkušnjah in tudi o ljubezni. O svoji poti od izgorelosti do fatalnega moškega pa bo spregovoril tudi kreativni direktor in avtor knjig Aljoša Bagola.

Kraški kantavtor Boštjan Pertinač nas je učil svojega narečja in nam zaupal, zakaj mu zborna slovenščina dela težave. V intervjuju pa je dejal: "Ko sem začel s pisanjem svojih pesmi, sem se povezal z Alexom Volaskom. Ob izidu prve pesmi mi je veliko ljudi reklo, da to nisem jaz in da naj se ne delam 'žabarja'. In potem sem začel peti v narečju. Zdaj mi je bistveno lažje in tudi bolj pristno je."

Leto 2021 je najbolj zaznamoval največkrat nagrajeni kreativni direktor in avtor Aljoša Bagola. Postal je fatalni moški. Kako pa se znajde v kuhinji? Ali rad čisti? Kakšen je kot oče in mož? Vse to smo ga spraševali, dobili pa, kot se za intelektualca in kreativca spodobi, precej filozofske odgovore.

Radijska voditeljica Tanja Kocman ima dovolj. Že dlje časa dobiva sovražna sporočila, ki jih je zdaj tudi javno izpostavila. Evi Cimbola je v iskrenem pogovoru zaupala tudi, da se je v mladosti borila z bulimijo.

Radijski voditelj in pevec David Amaro je eden tistih, ki o svoji istospolni usmerjenosti v javnosti povsem iskreno govori. Zdaj pa je tudi na sveže zaljubljen, sicer svojega partnerja ne izpostavlja javno, je pa priznal, da sta zelo romantična, in ob tem tudi zardel.

Oddaja Planet Vau je na sporedu vsako soboto ob 18.30 na Planetu. Bodite z nami.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.