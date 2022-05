Skupina LPS na Evroviziji izjemno zadovoljna z vajami, zdaj pa bo šlo zares #video

Skupina LPS je s pesmijo Disco več kot očitno navdušila Slovence, saj smo jo izbrali za svojo predstavnico na Evroviziji, ki je letos v Torinu. Tam je skupina že opravila dve vaji, ki sta bili glede na zapisane besede na družbenih omrežjih vrhunski. Dogajanje v Torinu so naši predstavniki že med vajami pridno dokumentirali.

Prvi polfinalni nastop skupine LPS nas torej čaka že danes zvečer. Člani so priznali, da so bile že vaje krasna izkušnja, ob tem pa razkrili: "Krasno nam gre!" Z opravljenim delom so bili zelo zadovoljni, saj so dejali: "Zveni dobro, videti je dobro." Glavno dogajanje na izboru za pesem Evrovizije bo sicer v soboto, 14. maja. Držimo pesti, da bomo tudi v soboto na odru videli naše predstavnike.

