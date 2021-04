Poklon legendi: superge, ki bodo ponovno pisale zgodovino

Udobje, popolnoma urbanost, edinstven sistem blaženja ter odlično prileganje vsaki obleki. Sinonim kakovosti in ne nazadnje tudi statusni simbol. Da, superge Nike Air Max so brez dvoma najbolj priljubljen kos tovrstne obutve, ki je kdaj ugledala luč dneva. Prva linija obutve Nike Air Max je bila predstavljena leta 1987, vsi poznejši modeli pa so prinašali številne novosti in še nevidene tehnologije izboljšav. Nedvomno je le malo ljubiteljev mode in urbane kulture, ki ne bi poznali navdihujoče zgodbe Nike Air Max. Superg, ki so hkrati postale tudi obutev generacije.

Vsak tako imenovani sneakerhead se je že neštetokrat srečal s takšno ali drugačno obliko Nikovega legendarnega zračnega mehurčka – osnove tehnologije Nike Air Max. Superge so odraz tradicije, pestre zgodovine in razvoja, hkrati pa vsak model nosi pridih novega, inovativnega tehnološkega pristopa k razvoju obutve.

Marec je mesec superg Nike Air Max Nike Air Max je edina superga na svetu, ki ima svoj praznik, in ta je v Sloveniji že postal stalnica. Legendarni modeli so zaznamovali kulturo sneakerhead po vsem svetu in marca se spomnimo vsakega modela, ki nas je navdihnil, hkrati pa pri Niku predstavljajo nove, morebitne OG-modele prihodnosti!

Težko omenimo kulturo superg, ne da bi se spomnili na Nike Air Max. Legendarni zračni mehurček prinaša tehnološke inovacije v svet sneakerjev že od 1987, ko se je prvič pojavil na trgu. Model so sprva tržili kot tekaški čevelj, a ni trajalo dolgo, da je postal legenda urbane kulture. Pri nas je Air Max močno povezan s statusnimi simboli devetdesetih let prejšnjega stoletja, hkrati pa ostaja stalnica pri novih navdušencih nad sneakerji, ki neobremenjeno s preteklimi konteksti nadaljujejo občudovanje legendarnih modelov.

Silhuete preteklih legend, kot so AM90, AM95, AM97, AM Plus, AM270, še vedno vzbujajo zanimanje skupnosti, hkrati pa navdihujejo podobe novih modelov, ki bodo mogoče čez 20 let prav tako nosili častni naziv OG-modela.

Umek, Drill in zbiratelji nove generacije

Na letošnji Air Max Day se bomo zato spomnili legend in z njimi pogledali v svetlo prihodnost sneaker kulture.

Drill, znani reper z Obale, se je odpravil po ulicah Ljubljane in skupaj s slovenskim OG-sneakerheadom, DJ Umekom, malce raziskal trenutne razmere v Sloveniji.

Srečal se je tudi s tremi zbiratelji Air Max – Barbaro, Maticem in Vukom – in z njimi pregledal zbirko ter spregovoril o preteklosti in prihodnosti sneaker kulture.

Kratki dokumentarec o Nike Air Max si že lahko ogledate!

Novi Air VaporMax se poklanja legendam

Ob Air Max Day pa ne bomo zgolj raziskovali kulture; Nike je lansiral tudi novi model, ki navdihe črpa iz kar 15 različnih modelov Air Max. Novi Air VaporMax EVO "Collector's Closet" je besen vrhunec oblikovanja, ki črpa iz legend preteklosti.

V njem najdemo elemente, ki jih je navdihnila široka paleta OG-modelov in nekaterih drugih priljubljenih izdaj. Oglejte si odpiranje izdelka, "unboxing", ki ga je Nike pripravil ob lansiranju superge!