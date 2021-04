Oče mu je po koncu šova podaril to #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za nekoga, ki rad svoje življenje deli tudi na družbenih omrežjih, je bil šov Kdo si ti? Zvezde pod masko še posebna izkušnja. "Podpisal sem pogodbo o zaupnosti, potem pa so mi rekli, da bomo celo sezono posneli na Madžarskem," se začetka snemanja spominja pevec Dejan Dogaja, ki je prišel vse do finala. Zdaj, pravi, pande videva povsod. Zato mu je oče namenil temu primerno darilo.

Dejan Dogaja Foto: Instagram

Le nekaj ur pred samim finalom se je Dejan pripravljal na izid svojega solo prvenca in je na Instagramu objavil videoposnetek, v katerem igra na klavir.

Ob radovednosti, kako bo slišati njegova prva sklada na njegovi novi solo poti, pa je nekaterim sledilcem padla v oči tudi igrača na klavirju. Za uganko večera, ali je Dejan pod masko pande, je zato javnost še bolj vznemiril in nas pustil v negotovosti vse do oddaje.

A Dejan se ni ustavil. Spet je okoli sebe ovil tančico skrivnosti, in sicer z novo skladbo Nenormalno lepo. V videospotu namreč strastno poljubi dekle, kar je šokiralo predvsem njegove oboževalke. Ali gre za njegovo dekle in kdo to sploh je, pa bomo od Dejana skušali izvedeti nocoj v oddaji Planet Vau. Premierno na Planetu pa nam bo Dejan Dogaja zapel svojo novo skladbo.

