Kdo je Slovenec in pol? Odpravili smo se na Rožnik #video

O Slovencih, balkanskih igralcih, hrvaškemu pevcu ter satiričnemu voditelju. O vsem tem danes v v oddaji Planet Vau. Kdo sploh je Slovenec in pol? Ali je to Aleš Novak ali Perica Jerkovič? To dilemo je skušala razbiti naša Ana Raščan, ki se je s komikoma, ki sta skupaj z Urošem Kuzmanom ustvarila omenjeno predstavo, odpravila na Rožnik.

Priljubljeni pevec Jan Plestenjak nam je odprl vrata svojega vrta, Eva Cimbola je preverila, kaj bi morala narediti ženska, da bi ostal odprtih ust. Če vas Jan Plestenjak povabi k sebi domov, tega pač ne smete zamuditi, kaj ne? Z našo Evo Cimbola sta se pogovarjala o novem duetu s pevko Maraayo, pa tudi o Janovem otroštvu in tesnobi, ki jo je nekoč že občutil.

Celovečerec Dedek gre na jug na velika platna prihaja naslednje leto. Med močno igralsko zasedbo se je v vlogi ciganke Esme znašla mlada in nadarjena Zala Djurić. Mlada igralska vzhajajoča zvezda nam je zaupala, da se s starši o svojih igralskih podvigih ne pogovarja.

Jure Godler, ki nas na Planetu že razveseljuje z novo sezono oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, je velik ljubitelj jeklenih konjičkov. Nas je zapeljal z eno od svojih ljubic na štirih kolesih. A vas zanima katero je izbral za čisto pravo vau vožnjo?

