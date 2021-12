Ali sta Marjanca in Franko par? #video

Magazinska oddaja Planet Vau, vsako soboto ob 18.30 na Planetu. Tokrat bomo bolj osebno spoznali tudi naše udeležence dveh šovov, ki so se pravkar končali. Od športa do dobrodelnosti, ne zamudite!

Še vedno odzvanja velika zmaga Franka Bajca in Marjance Polutnik v Exatlonu. No, nismo si mogli kaj, da ne bi preverili govoric o tem, ali se je med njima razvilo kaj več kot samo prijateljstvo. Več pa v sobotni oddaji Planet Vau.

Simpatična pevka Eva Boto nas kljub svoji mladosti že vrsto let razveseljuje z odlično glasbo. Tokrat je koroška pevka stopila iz svojih okvirjev in posnela pesem, ki je nekaj povsem novega in svežega. Eva Cimbola se je z njo pogovorila o temi, ki se pojavlja v besedilu, o ljubosumju. Ne samo to, za njo je imela Eva kar dve presenečenji. V oddaji bomo videli, kaj jo je ganilo do solz.

The Real Housewives Slovenija: Vražje dame so dodale piko na i koncu sezone. Nika, Andreja, Carmen, Gordana, Pika, Katarina in Špela, ki jih poznamo kot vražje dame, so se fotografirale za dobrodelni koledar, pri tem pa so jim pomagali prav posebni modeli. Denar, zbran od donacij, bo društvu Slo-Canis pomagal urediti čutno sobo za otroke z različnimi težavami.

