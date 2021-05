Pravila in splošni pogoji nagradne igre: Planet na obisku

1. Organizator in ponudnik nagradne igre

Ta pravila določajo način prirejanja in izvedbe nagradne igre »Planet na obisku«.

Organizator nagradne igre je PLANET TV d.o.o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, matična številka: 6130526000, ID za DDV: SI87883678 (v nadaljevanju Organizator oziroma Planet TV).

Podeljevalec nagrade je Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju podeljevalec nagrade).

Odgovornost za delovanje storitve in reševanje reklamacij soorganizator.

Ta pravila in pogoji sodelovanja so objavljeni na spletni strani www.planet.si.

2. Pogoji sodelovanja v nagradni igri

Nagradna igra se izvaja na mediju Planet TV, katerega izdajateljica je družba PLANET TV d.o.o.

V nagradni igri lahko sodelujejo vse fizične osebe, starejše od 15 let, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Mlajši od 18 let lahko v glasovanju sodelujejo le ob pisnem soglasju staršev oz. zakonitih zastopnikov. Mladoletne osebe so lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre na zahtevo organizatorja dolžne predložiti pisno soglasje staršev oz. zakonitih zastopnikov za njihovo sodelovanje v nagradni igri. V kolikor soglasja ne predložijo, ima organizator pravico, da jih brez kakršnih koli obveznosti izloči iz nagradne igre in/ali jim ne podeli nagrade.

Zaposleni pri organizatorju, njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner oziroma partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oziroma posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji zaposlenega pri organizatorju) ter vse pravne in fizične osebe, ki sodelujejo pri organizaciji in izvedbi nagradne igre, ne morejo sodelovati v nagradni igri. Tudi vsi ostali, ki se prijavijo, ne smejo imeti nikakršne podpore s strani zgoraj omenjenih oseb. Vsaka takšna prijava bo šteta za neveljavno.

Prijava, ki je poslana v nasprotju z določili drugega in/ali tretjega odstavka te točke, šteje za neveljavno in ne bo upoštevana v nagradni igri.

3. Načini sodelovanja v nagradni igri

V oddaji Planet na obisku in na Facebook strani Planet TV ter profilu Planet TV na Instagramu bo gledalcem v času oddaje zastavljeno nagradno vprašanje. Gledalci bodo lahko pravilni odgovor poslali brezplačno prek elektronske pošte nagradna.igra@planet-tv.si ali s komentarjem pod objavo z nagradnim vprašanjem na Facebook profilu Planet TV in Instagramu profilu Planet TV. Vsi gledalci, ki bodo pravilno odgovorili, se bodo v žrebu potegovali za nagrado. Nato se izvede žrebanje, pri čemer se izžreba 4 nagrajence, ki morajo sporočiti svoje podatke: ime, priimek, naslov ter davčno številko. Na spletni strani www.planet.si organizator objavi ime nagrajenca ter kraj iz katerega prihaja nagrajenec. Drugih osebnih podatkov se ne objavlja.

Gledalce pozivamo, da si pred poslanim sporočilom poslanim prek elektronske pošte nagradna.igra@planet-tv.si ali sodelovanjem na Facebooku ali Instagramu, preberejo pravila in pogoje, saj poslano elektronsko sporočilo ali sodelovanje v nagradni igri na Facebook profilu ali Instagram profilu Planet TV pomeni, da se strinjajo s pravili in pogoji te nagradne igre.

Uporabnik sodeluje tako, da:

Odda svoj odgovor prek elektronske pošte : nagradna.igra@planet-tv.si ter pripiše svoje kontaktne podatke.

: nagradna.igra@planet-tv.si ter pripiše svoje kontaktne podatke. Odgovor napiše pod objavo na Facebook ali Instagram profilu Planet TV.

4. Trajanje

Trajanje celotne nagradne igre je od 30. 5. 2021 do 31. 8. 2021, pri čemer bo organizator vsak teden v oddaji postavil novo vprašanje.

Odgovore, ki jih bo organizator prejel po zaključku trajanja posamezne tedenske nagradne igre, ne bodo vključeni v žreb za nagrado tistega tedna.

5. Žrebanje nagrad, nagradni sklad in obveščanje nagrajencev

Nagradni sklad celotne nagradne igre vsebuje naslednje nagrade

1. oddaja:

družinska vstopnica v Krajinski park Sečoveljske soline (velja do 30. 9. 2021)

vstopnica v Krajinski park Sečoveljske soline za dve osebi (velja do 30. 9. 2021)

120-minutni vstop v Thalasso Spa Lepa Vida za dve osebi (velja do 30. 9. 2021)

Vinsko doživetje ob nepozabnem sončnem zahodu v zaledju slovenske Istre, degustacija petih vzorcev vin za dve osebi na Posestvu Brič (velja do 31. 12. 2021)

Tedensko žrebanje nagrad izvede organizator na naslovu Stegne 19, 1000 Ljubljana in sicer v vsak ponedeljek ob 12. uri. Na žrebanju bo soorganizator izžrebal 1 osebo, ki je pravilno odgovorila na vprašanje prek elektronske pošte, 2 osebi, ki sta pravilno odgovorili na vprašanje na Planetovem Facebook profilu in 1 osebo, ki je pravilno odgovorila na vprašanje na Planetovem Instagram profilu in jih pozval, da posredujejo osebne podatke. S posredovanjem podatkov se nagrajenec strinja s pravili nagradne igre.

Rezultati žrebanja so dokončni, pritožba ni možna in žrebanje ni javno.

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.planet.si in v drugih medijih po izboru organizatorja. S sodelovanjem v nagradni igri se sodelujoči strinja z obdelavo posredovanih osebnih podatkov za namen izvedbe nagradne igre, kar za nagrajenca vključuje objavo njegovega imena in priimka ter kraja na zgoraj navedenih medijih.

Nagrajenci so pozvani k posredovanju osebnih podatkov in izrecno dovoljujejo, da se ti (ime, priimek, naslov, elektronski naslov in davčna številka)) uporabijo v namen, zaradi katerega so bili dani – podelitev nagrade, kar vključuje tudi objavo imena in priimka ter kraja v seznamu nagrajencev. Nagrajenec mora podatke posredovati v času klica oziroma davčno številko najkasneje v roku 5 dni.

Nagrada ni prenosljiva in ni zamenljiva. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljena v pravilih te nagradne igre.

6. Prevzem nagrad

Nagrajencem bo nagrada poslana na naslov, ki ga bo nagrajenec posredoval soorganizatorju, najkasneje v roku 30 dni od objave rezultatov.

Davčne obveznosti

Nagrajenci, ki se jim bo podelila nagrada v žrebanju, morajo za prevzem nagrade organizatorjema Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana in Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana predložiti osebne podatke (ime, priimek, naslov) in davčno številko Predložitev navedenih podatkov je pogoj za prevzem vsake nagrade, katere vrednost presega 42 EUR z DDV. Če nagrajenec organizatorju teh podatkov ne posreduje v zahtevanem roku, od organizatorja ni upravičen zahtevati izročitve nagrade. Organizator je v teh primerih (odklonitev ali nepravočasno posredovani predpisani osebni podatki) prost vseh obveznosti do nagrajenca, ki izhajajo iz teh pravil. Nagrade ni mogoče zamenjati za gotovino ali drugo nagrado, denarno izplačilo nagrade ni mogoče, niti je ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

7. Zasebnost in varstvo podatkov uporabnika

S sodelovanjem uporabnik potrjuje Pravila in pogoje uporabe storitve in se strinja, da podjetji Planet TV, d.o.o. in Slovenska turistična organizacija

Dimičeva 13, 1000 Ljubljana obdelujejo njegove podatke za namene izvedbe žrebanja, pošiljanja nagrade in plačila akontacije dohodnine. Privolitev je prostovoljna, uporabnik s poslanim elektronskim sporočilom ali sodelovanjem na Facebooku ali Instagramu pristane na izvedbo storitve.

Udeležencu pripadajo vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot, Ur. l. RS, št.20/98 do 86/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Informacije o upravljalcu

Upravljavec osebnih podatkov je Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, www.planet.si

V delu, ki se nanaša na osebne podatke, ki jih nagrajenec posreduje neposredno soorganizatorju ter podeljevalcu nagrade, je upravljavec osebnih podatkov tudi Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Nameni obdelave in pravne podlage

Upravljavec obdeluje osebne podatke za naslednje namene:

za zagotavljanje in izvajanje nagradne igre – kjer je za zagotavljanja nagradne igre v skladu s temi pogoji potrebna obdelava osebnih podatkov, bo upravljavec obdeloval osebne podatke, potrebne za izvajanje nagradne igre.

Za pošiljanje nagrad v okviru nagrade igre ter za plačilo akontacije dohodnine.

Vrste podatkov

Upravljavec obdeluje naslednje osebne podatke:

- ob pošiljanju nagrade nagrajencu: ime, priimek, naslov, elektronski naslov

- Ob plačilu akontacije dohodnine: ime, priimek, naslov ter davčna številka.

Vir podatkov

Upravljavec podatke pridobi neposredno od sodelujočega v nagradni igri.

Obdobje hrambe

Upravljavec bo zbrane podatke hranil do preklica s strani uporabnika ali le toliko časa, kolikor bo nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani.

Preklic soglasij lahko uporabniki podajo pisno na naslov: Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov info@planet-tv.si.

Uporabniki osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so Planet TV SL, d. o. o., Slovenska turistična organizacija in državni organi.

Državni organi lahko pridobijo osebne podatke od upravljavcev v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

Iznos v tretje države

Upravljavec praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so upravljavčevi dobavitelji storitev iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev upravljavcu ali uporabnikom lahko pride do obdelave osebnih podatkov, upravljavec to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba – še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo).

Pravice posameznikov

Uporabniki lahko zahtevajo:

- izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo z osebnimi podatki, ki jih upravljavec o uporabniku obdeluje,

- popravek podatkov v primerih, ko uporabniki menijo, da osebni podatki, ki jih obdeluje upravljavec, niso pravilni,

- izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da upravljavec preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov.

Poleg tega lahko uporabniki:

- uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali upravljavcu.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da družbi Planet TV posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

na e-naslov info@planet-tv.si

na poštni naslov: Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana,

se lahko odjavijo prek povezave »Odjava«, ki je v nogi vsakega prejetega elektronskega sporočila.

Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da Slovenski turistični organizaciji

posredujejo zahtevo v pisni obliki, in sicer:

na e-naslov: mojaslovenija@slovenia.info

na poštni naslov: Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana.

Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo.

Popravke podatkov lahko uporabniki upravljavcu sporočijo pisno ali pa s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem se navedejo popravljeni podatki.

Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.).

Upravljavec bo posamezniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtev, praviloma zagotovil v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih.

Pravica do pritožbe

Če uporabnik meni, da upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Planet TV. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Planet TV, d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov info@planet-tv.si.

Če nagrajenec meni, da Slovenska turistična organizacija pri obdelavi podatkov krši njegove pravice lahko vloži pritožbo pri Slovenska turistična organizacija, Dimičeva 13, 1000 Ljubljana, ali na e-mail: mojaslovenija@slovenia.info

Uporabniki lahko vložijo pritožbo tudi pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov. V Republiki Sloveniji je nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov Informacijski pooblaščenec.

Neposredovanje podatkov in posledice

Planet TV pri zagotavljanju storitev zahteva le podatke, ki so potrebni za izvajanje storitev. Če uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih Planet TV ne more pridobiti, Planet TV ne more poslati nagrade in se nagrada pošlje drugemu izžrebancu.

9. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:

soorganizator ne more zagotavljati popolnega zadovoljstva uporabnika s storitvami;

soorganizator ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom;

soorganizator ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo uporabniki;

11. Kršitve

Organizator bo izključil vse uporabnike, ki delujejo v nasprotju s Splošnimi pogoji ali z drugimi dejanji, ki jih sankcionira zakonodaja Republike Slovenije.

12. Končne določbe

Sodelujoči, ki sodeluje v nagradni igri, s poslano elektronsko pošto ali sodelovanju na Planetovem Facebook ali Instagram profilu izrecno izjavlja, da je seznanjen s Pravili in splošnimi pogoji nagradne igre Planet na obisku.

Pravila pričnejo veljati z njihovo javno objavo. Pravila nagradne igre so v času trajanja nagradne igre objavljena na spletni strani www.planet.si.

Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri. O vseh spremembah in novostih bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.planet.si.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema ali koriščenja nagrade, s čimer se udeleženci izrecno strinjajo.

Ljubljana, 30. 5. 2020