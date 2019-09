Zvezdnik najbolj ceni svojo svobodo od družine

Özcan Deniz, eden od najbolj priljubljenih turških zvezdnikov, v svojem liku iz serije Istanbulska nevesta, ki jo lahko na Planetu spremljate od srede do petka ob 20. uri, vidi kar nekaj podobnosti. Povezujeta ju predvsem občutek za pravičnost in strast do dela.

Faruk Boran je glava družine Boran, njegovo srce ogreje svobodomiselna Sureja, zaradi katere se prvič resnično zoperstavi svoji materi Esmi. V tretji sezoni je prepad med mlado nevesto in taščo že skoraj pozabljen in družina je pred novimi preizkušnjami, ki jih prinaša propad družinskega posla in nov začetek, temno senco na družinsko povezanost pa še vedno meče Adem. Svoje zamere goji tudi teta Ulfet, ki je po dolgih letih znova vstopila v življenje Boranovih.

Faruka igra turški megazvezdnik Özcan Deniz, ki je za hrvaško Glorio povedal, da sta si s svojim likom po svoje tudi podobna: "Faruk je po horoskopu najverjetneje bik tako kot jaz. Suženj svojih navad in v vsaki situaciji hoče držati vse niti v svojih rokah. Vendar je bolj potrpežljiv in toleranten od mene," pravi Özcan, ki meni, da imata sicer oba močan občutek za pravičnost in strast do dela.

"Ne bi mogel živeti s tako veliko družino"

"Na Farukovem mestu ne bi bil tako pripravljen na kompromise in popustljiv," dodaja postavni igralec in dodaja: "In vsekakor ne bi mogel živeti s tako veliko družino. Moj zakon ne bi prenesel tega pritiska. Že v otroštvu sem odšel od doma in najbolj cenim svojo svobodo."

Özcan se je letos sicer prijateljsko razšel z 20 let mlajšo ženo, s katero si delita skrbništvo nad sinom. Čeprav v ljubezni očitno nima sreče, pa zato toliko bolj cveti njegova kariera. Igralec, ki je izdal tudi 11 glasbenih albumov, je letos znova obudil svojo pevsko kariero in nastopil na več koncertih v luksuznem ciprskem letovišču, visoko plačilo pa je prejel tudi za koncerte v Izraelu, kjer so pred meseci na spored prvič umestili Istanbulsko nevesto.

Özcana lahko v vlogi šarmantnega Faruka v Istanbulski nevesti spremljate od srede do petka ob 20. uri na Planetu.

Ulfet spet zmoti zbrano družino med jedjo in jih razočara s slabo novico. Fikret s težavo zadržuje jezo. Esma se ne udeleži zabave pri Ulfet, a se tam pojavijo njene stare prijateljice. Osman prepričuje Dilaro, naj ne naredi splava, in ji obljubi pomoč. Medtem da uspešno sklenjeni posel Faruku spet vetra v jadra; svoje navdušenje deli s Surejo in slednjič vendarle opazi, da so njene misli povsem drugje – pri službi, ki so ji jo ponudili po priporočilu Ulfet; bo tudi tokrat na dan priplavala njegova patriarhalna miselnost?



Ulfet, ki so jo besede ponosne Esme zadele tja, kjer jo najbolj boli, že kuje maščevanje, toda človeka (Guneš in Adem), katerih pomoč vendarle potrebuje, jo zavrneta, saj imata polno glavo svojih težav. Medtem pa Fikret, ves blodnjav zaradi podatka, ki ga je bil po naključju slišal, sprejme Halimovo ponudbo in res odide v njegovo stanovanje po potni list, shranjen v sefu …

