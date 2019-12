Zvezdnik dražil ženske: "Voskanje nog sploh ne boli!"

Nocoj ob 20. uri vas na Planetu čaka romantična komedija Kaj ženske ljubijo (What Women Want), v kateri so na kupu zbrani kar trije igralci s prestižno filmsko nagrado oskar. Poleg Mela Gibsona sta to še Helen Hunt in Marisa Tomei. Mel Gibson si je v filmu moral povoskati noge in na presenečenje številnih dejal, da to sploh ne boli.

Prizor, ko si Gibson v kopalnici z voskom odstranjuje dlake z nog, ni bil zaigran. To je resnično počel. Vendar ga po njegovih besedah to ni niti malo bolelo, zato je moral bolečino v prizoru odigrati. Celo norčeval se je iz tega in na snemalnem prizorišču je ženske dražil z besedami: "Dajte no, to sploh ne boli."

Igralca pa ni motilo niti, da je moral v filmu nositi ženske hlačne nogavice. Povedal je, da jih je vsak dan nosil v igralski šoli. Ni mu bilo težko preizkušati tudi drugih "ženskih" stvari. "To sploh ni bilo neprijetno. Super je bilo. Všeč mi je, če lahko preizkusim različne sloge igranja in raziskujem stvari, ki jih še nisem počel."

Presenetljivo pa je bilo zelo naporno snemanje prizorov poljubljanja. Helen Hunt je razkrila, da je trajalo snemanje teh prizorov kar dan in pol. Kar se za marsikatero žensko sliši kot izpolnitev sanj, je bilo za igralko prava nočna mora.

"Snemali smo od 9. ure zjutraj do 8. ure zvečer in še vse naslednje jutro. Vrtelo se mi je v glavi, saj sem bila na trenutke brez zraka. Že prvi dan okoli 17. ure sem prosila maskerje, naj Mela obrijejo, saj so njegove dlake na mojem obrazu čez nekaj časa pustile pravo razdejanje," je povedala Helen. Tudi to priložnost je igralec izkoristil, da se je pošalil s soigralko. Obraz si je namreč prekril s toaletnim papirjem in dodal nekaj umetne krvi, da bi bilo videti, kot da je med britjem doživel pravo malo katastrofo.

Film z Melom Gibsonom Kaj ženske ljubijo (What Women Want)

