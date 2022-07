Žena je bila začudena, ko se je mož odločil, da…

V šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija, ki ga na Planetu lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21.00, so se pari v včerajšnji epizodi ponovno sestali s strokovnjaki na skupni ceremoniji. Selina in Cody, ki imata vihravo razmerje že od samega začetka, sta se tokrat znašla na različnih polih. Selina je namreč dejala, da zapušča eksperiment, na njeno presenečenje pa se je Cody odločil, da v eksperimentu ostaja.

Na skupni ceremoniji, ki so se je v šovu Poroka na prvi pogled: Avstralija udeležili pari, sta Selina Chhaur in Cody __ strokovnjakom priznala, da je za njima najtežji teden do zdaj, saj sta dosegla najnižjo točko njunega razmerja, potem ko si je Cody vzel dan zase.

"Rekla sem mu samo, naj me objame in reče, da bo vse v redu. Odvrnil mi je, da to ne bo izboljšalo položaja, jaz pa sem se počutila, kakor da me je zavrnil in da spet ni upošteval mojih občutkov," je na ceremoniji priznala Selina. Cody je pojasnil, da je bil takrat samo trmast, strokovnjaki pa so Codyja obdolžili tudi, da na skupni večerji, ko je bila vidno razburjena, ni potolažil svoje žene.

Cody se je branil: "Nisem zelo empatičen človek, zato sem lahko precej hladen." Takšno pomanjkanje izkazovanja naklonjenosti in nesposobnost izražanja čustev sta bila razlog za to, da se je Selina odločila eksperiment zapustiti. Piko na i za to odločitev pa je dopolnilo še dejstvo, da ji je mož neprestano govoril, da se ne bo več trudil in da želi oditi. "Glede na to sem prepričana, da nimam kaj početi tukaj," je še iskreno dejala.

Cody je nato priznal, da se v tem eksperimentu počuti kot poraženec, saj se neprestano sprašuje: "Ali sva kompatibilna v romantičnem smislu? Če naju bo to vodilo samo do tega, da bova na koncu prezirala eden drugega, kaj sploh počneva tukaj?" Po teh besedah in po njegovem obnašanju sodeč ne preseneča dejstvo, da je bila Selina izredno začudena, ko je Cody strokovnjakom razkril, da si želi v šovu ostati.

Selina je bila začudena nad ženinovo odločitvijo. Foto: MAFS Australia

Strokovnjaki so nato Selini svetovali, da mora glede na to odločitev celotno dogajanje na ceremoniji pustiti v preteklosti, če želi, da jima dejansko uspe izboljšati odnos. Nato so tudi možu povedali, da bo moral svoji ženi pokazati več čustvene naklonjenosti, kar so tudi utemeljili: "Selina je jasno povedala, kaj potrebuje, in s tem nedvomno ne zahteva veliko."

Kako se bosta v naslednjem tednu znašla zakonca? Ali si lahko obetamo izboljšanje njunega skrhanega odnosa? Vse to in še več izveste z ogledom naslednjih epizod šova Poroka na prvi pogled: Avstralija!

