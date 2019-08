Zanimivosti o najboljšem Disneyjevem filmu, ki jih niste poznali #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V nadaljevanju vam predstavljamo nekaj zanimivih dejstev o tej filmski klasiki, ki znajo presenetiti tudi najbolj zagrete ljubitelje Disneyjevih filmov:

1. Walt Disney je zgodbo Lepotica in zver kar dvakrat poskušal preleviti v film. Njegov prvi poskus je bil v tridesetih in nato še v petdesetih letih prejšnjega stoletja. Obakrat je projekt padel v vodo, ker so pisci scenarija trdili, da je zgodba preveč zapletena, da bi jo lahko spremenili v filmski scenarij.

2. Glavni animator v filmu Glen Keane je želel ustvariti lik Zveri, ki bi temeljil na nečem resničnem. Povedal je, da je navdih črpal iz živalskega sveta. Zver ima tako oči gorile, glavo bizona, levjo grivo, telo medveda, okle merjasca in volčje noge.

3. Glavna junakinja Belle velja za žensko iz devetdesetih. Takšno si je zamislila scenaristka Linda Woolverton. V enem od intervjujev je dejala: "Nočem kritizirati Sneguljčice, Pepelke in drugih. One odražajo vrednote svojega časa. Sama pa se nisem želela preveč ozirati v preteklost. Hotela sem žensko devetdesetih. Nekoga, ki želi narediti nekaj več kot čakati na princa, da jo reši." Belle je tudi najstarejša od Disneyjevih junakinj, saj prikazuje dekle v dvajsetih, medtem ko so vse preostale še najstnice.

4. Film je delo 600 Disneyjevih animatorjev in umetnikov. Risanje in barvanje posameznih slik je trajalo kar štiri leta, preden so si delo nekoliko olajšali s pomočjo računalniške animacije.

5. Lepotica in zver velja za prvi animirani film, ki je nominiran za oskarja za najboljši film. Šele leta 2010 je bil v tej kategoriji spet nominiran naslednji animirani film (V višave (Up)). Te prestižne nagrade film sicer ni dobil, je pa zato prejel kar dva oskarja za glasbo v filmu.

