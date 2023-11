VRVEŽ V MOJI GLAVI 2 s popolnoma novim čustov! #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvi napovednik najnovejšega nadaljevanja uspešnice studiev Disney in Pixar predstavlja novo čustvo: tesnobo.

Mali glasovi v Rileyini glavi jo poznajo skoz in skoz – toda naslednje poletje se bo vse spremenilo, ko bo Disneyjeva in Pixarjeva uspešnica Vrvež v moji glavi 2 (“Inside Out 2”), v distribuciji Blitz Filma, predstavila popolnoma novo čustvo: Tesnobo. Po besedah režiserja Kelseya Manna novi lik obljublja, da bo močno razburkal Rileyin možganski nadzorni center.

“Tesnoba je res popolnoma novi del posadke, vendar v resnici ni tip, ki bi sedel na zadnjem sedežu,” je dejal režiser Mann. “To je zelo smiselno, če pomislite, kaj vse se dogaja v naših glavah in kako močno vlogo lahko takšno čustvo nosi.”

Poglejte si prvi napovednik:

Vrvež v moji glavi 2, studiev Disney in Pixar, se vrača v misli najstnice Riley, ravno v trenutku, ko se začenja prenova njenega možganskega nadzornega centra, kjer se ustvarja nov prostor za nekaj povsem nepričakovanega – nova Čustva!

Foto: promocijsko gradivo

Veselje, Žalost, Jeza, Strah in Gnus, ki že dolgo uspešno vodijo čustvene operacije, niso prepričani, kako se počutijo, ko se med njimi pojavi Tesnoba, za katero pa se zdi, da ni prišla popolnoma sama.

Vrvež v moji glavi 2 v kina prihaja poleti 2024. Distributer filma je Blitz Film & Video Distribution.