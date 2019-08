Tekmovalci, ki so najbolj zaznamovali prvo sezono Milijonarja #video

V ponedeljek, 26. avgusta, ob 20. uri se na male zaslone z 2. sezono vrača kviz Milijonar, ki ga bo vodil Slavko Bobovnik. Za ogrevanje pred novo sezono smo se ozrli nazaj in pobrskali, kdo so tisti tekmovalci, ki so v prvi sezoni pustili največji pečat.

Brez posebnega vrstnega reda vam jih predstavljamo nekaj, ki so navdušili s svojim znanjem ali neznanjem, zanimivo življenjsko zgodbo ali pa samo z malce nenavadnim imenom.

1. Nenavadno ime

Med bolj zanimive je vsekakor spadal tekmovalec z imenom Kaj Jež. Ljubljančan je povedal, da ima zaradi kombinacije imena in priimka kar nekaj težav: "Če se predstavim samo z imenom Kaj, ljudje razumejo, da morajo vprašanje ponoviti, če pa se predstavim s polnim imenom Kaj Jež, odgovorijo, da nič ne jedo."

2. Trema jih je zdelala

Dva tekmovalca bi kaj lahko svojo pot končala že pri prvem vprašanju, če ju voditelj Slavko Bobovnik ne bi opomnil, naj še enkrat dobro premislita. Za enega tekmovalca pa je bilo usodno že drugo vprašanje (v videoposnetku).

3. Nenavaden podvig tekmovalca: na Triglav je nesel štedilnik

Simon iz Šoštanja je v oddaji delil zelo zanimivo in nenavadno zgodbo. V podjetju, kjer je delal, je bil direktor velik ljubitelj gora, zato je skupini zaposlenih kot izziv predlagal, da bi skupaj na najvišji slovenski vrh odnesli štedilnik in si tam skuhali kavo. Takoj se je zbralo dvajset sodelavcev, ki se jim je izziv zdel zanimiv in so se ga tudi lotili.

4. Nogometaš, ki je s svojim znanjem v oddaji vzbudil pozornost tudi izven naših meja

Vratar nogometnega moštva NK Domžale Miha Tetičkovič je priznal, da se je v kviz Milijonar prijavil tudi z namenom, da razbije stereotipe o neumnih nogometaših. S svojim znanjem v oddaji je več kot navdušil. Na vročem stolu je vztrajal vse do trinajstega vprašanja. O njegovem nastopu v oddaji so se razpisali številni mediji, tudi na Hrvaškem.

5. V oddaji so se za dober namen pomerili tudi politiki

V posebni dobrodelni oddaji Milijonarja so se pomerili kandidati za evropske poslance. Na vroči stol se je uspelo prebiti vsem trem predstavnicam ženskega spola, v dober namen pa so prispevali tudi vsi trije moški predstavniki, ki v igri hitri prsti niso bili uspešni.

Foto: Bojan Puhek

Ustvarjalci oddaje Milijonar v novi sezoni sicer obljubljajo še več posebnih oddaj s posebnimi gosti.

Druga sezona legendarnega Milijonarja bo na Planetu prvič že v ponedeljek, 26. avgusta.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.