Tako so videti otroci Reese Witherspoon #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Igralka Reese Witherspoon je nedavno gostovala v pogovorni oddaji Ellen, kjer se je razgovorila tudi o svoji družini, seriji Velike male laži in morebitnem tretjem delu Blondinke s Harvarda. Oddajo lahko na Planetu ujamete ob 14.15.

Reese Witherspoon ima iz zakona z Ryanom Philippom dva otroka, 19-letno Avo in 15-letnega Deacona, iz drugega zakona z Jimom Tothom pa še 6-letnega Tennesseeja. Hčerko Avo je že pospremila na univerzo, igralka pa je v oddaji Ellen razkrila, da je njeno selitev sprejela zelo težko: "Težko je. Morda sem odšla v njeno prazno sobo, se ulegla na njeno posteljo in jokala," je zaupala in dodala, da zdaj ve, kako se je počutila njena mama, ki ji je moralo biti še huje, saj se je Reese po letu študija preselila v Los Angeles, kjer je začela nastopati v filmih.

Celotno oddajo Ellen z Reese Witherspoon pa lahko na Planetu ujamete ob 14.15.

Blondinka s Harvarda se vrača

Reese, ki smo jo vzljubili v vlogi Blondinke s Harvarda (Legally Blonde), je oboževalce razveselila tudi z informacijo, da potekajo resni pogovori o tretjem delu te uspešnice. "Rada sem igrala ta lik, izjemna je. Če si tega želite, potem jo bom spet zaigrala," je še povedala voditeljici Ellen DeGeneres.

Pogovorna oddaja Ellen je na Planetu na sporedu od ponedeljka do petka ob 14.00



Ponovitev lahko ujamete na Planet PLUS ob 19.15.

Spremljajte nas tudi na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.