Nedeljski akcijski spektakel: Kralj Arthur

Zgodovinski akcijski spektakel s Clivom Owenom in Keiro Knightley prinaša drugačno različico zgodbe o kralju Arturju. Na Planetu si ga lahko ogledate v nedeljo, 9. junija, ob 20. uri.

King Arthur, 2004

Akcijska pustolovska drama

V nedeljo, 9. junija, ob 20.00 na Planet TV

Režija: Antoine Fuqua

Igralci: Clive Owen, Ioan Gruffudd, Mads Mikkelsen, Joel Edgerton, Keira Knightley, Hugh Dancy, Ray Winstone, Stellan Skarsgard

Zgodba:

V ospredje zgodbe je tokrat postavljen kralj Arthur (Clive Owen) kot zgodovinska in politična osebnost, ki je močno vplivala na zgodovino Britanije v času, ko je Rimski imperij propadel in je otok nujno potreboval voditelja, ki bo njegove prebivalce obranil pred Saksonci. Številne bitke, ki jih mora Arthur ob pomoči vitezov okrogle mize izbojevati tako na bojnem polju kot na polju politike, iz njega naredijo kralja, ki zavlada svoji usodi, povede Britanijo v novo dobo in spremeni tok zgodovine.

