Tako so se v dobrodelnem Milijonarju odrezali slovenski igralci #video

V studiu smo v prvi posebni oddaji lahko videli igralce, ki so s svojimi liki pustili velik pečat tudi v številnih priljubljenih slovenskih serijah. Ranko Babić, Stane Tomazin, Karin Komljanec, Vesna Ponorac, Vladimir Jurca in Jure Ivanušič so v oddajo prišli z namenom zbrati čim več denarja za dobrodelne organizacije in društva.

Skozi igro Hitri prsti se je na vroči stol uspelo prebiti samo Juretu Ivanušiču in Stanetu Tomazinu. Prvi je pravilno odgovoril na 11 vprašanj in projektu Botrstvo prislužil dva tisoč evrov.

Stane Tomazin pa je pravilno odgovoril na 12 vprašanj, pri 13. vprašanju za osem tisoč evrov pa se je odločil nekoliko tvegati, vendar je odgovoril napačno. Organizaciji Mladi za podnebno pravičnost je vseeno priboril 1.200 evrov.

Kviz Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 20. uri na Planetu.

