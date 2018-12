Tako je zvezdnik filma Sam doma videti danes #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Lahko bi rekel, da jih ne gledam prav pogosto," je Culkin povedal o filmih, ki so ga izstrelili med filmske zvezdnike. Še posebej se izogiba ogledu filma Sam doma. Ta film je po njegovih besedah kot prekletstvo, ki ga vedno spremlja v času božičnih praznikov. "Nekateri ljudje so že izrazili željo, da bi si film ogledali v moji družbi, kar mi po eni strani laska, po drugi pa se mi to zdi precej grozljivo."

Če si film že ogleda, pa si ne more pomagati, da ga ne bi motili spomini na dogajanje iz zakulisja snemanja filma. "Spominjam se recimo, kako sem med snemanjem enega od prizorov skrival pijačo za zofo. Čeprav se v filmu tega ne vidi, jaz vem, da je tam. Zaradi takih malenkosti filma ne morem gledati kot drugi ljudje.''

Med božičnimi prazniki se tudi izogiba javnim krajem, saj se zaveda, da ne bi imel miru, ker bi ga vsi spraševali o filmu.

Kako je 38-letni igralec videti danes in kaj je v pogovoru z Ellen DeGeneres še povedal, si lahko pogledate v spodnjem videu.

