Kevin bo znova Sam doma

Ni decembra brez Kevina, ki ga starši med božičnimi prazniki pozabijo doma (ali v New Yorku)! Na Planetu si boste lahko kultna božična filma Sam doma in Sam doma 2 ogledali v petek in soboto, 7. in 8. decembra, ob 20. uri.

December bo na Planetu zaznamoval tudi najbolj priljubljen božični film Sam doma (Home Alone), ki ga je režiral Chris Columbus, v glavni vlogi pa seveda igra Macaulay Culkin, ki s svojimi svojimi vragolijami ukane vlomilca (Joe Pesci, Daniel Stern). Zgodba kultnega božičnega filma se vrti okoli osemletnega Kevina McCallisterja, ki si želi, da bi njegova družina preprosto izginila. Želja se mu nenadejano uresniči, ko ga starši pozabijo vzeti na božično potovanje v Pariz in čeprav Kevin sprva uživa v samoti, bo njegova svoboda zahtevala določeno ceno ...

Sam doma bo na Planetu v petek, 7. decembra, ob 20. uri (ponovitev v soboto ob 11.45), v soboto, 8. decembra, pa bo ob 20. uri na sporedu še nadaljevanje, Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku.

Macaulay Culkin je svojo vlogo ponovil tudi v prav tako uspešnem nadaljevanju filma Sam doma 2: Izgubljen v New Yorku (Home Alone 2: Lost in New York). V drugem delu se družina McCallister odpravi v Miami. Vse lepo in prav, če se ne bi najmlajši sin Kevin vkrcal na napačno letalo in pristal v New Yorku. Očetova kreditna kartica fantu omogoči nastanitev v luksuznem hotelu in vse kaže, da bo praznike preživel sam. A potem spet sreča falota Harryja in Marva, s katerima je pred časom že obračunal.

Na Planetu bodo praznično obarvane tudi decembrske nedelje, ko si lahko ogledate najboljše animirane filme, tudi Ledeno dobo 2: Otoplitev (Ice Age 2: Meltdown) in Ledeno kraljestvo (Frozen).

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.