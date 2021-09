Suzana Kozel: "Tudi vas bomo obiskali in vam prisluhnili" #video

Od ponedeljka, 20. septembra, se bodo lahko gledalci in gledalke zbujali v družbi Jutra na Planetu. Z vami bosta Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa. Suzano Kozel poznamo kot dolgoletni obraz Planeta, a jo bomo prvič spoznali kot studijsko voditeljico. Novega izziva se že veseli in nam obljublja, da bomo priča zanimivim temam in gostom.

Suzana je zagovornica tega, da spoznamo lokalne ljudi in običaje. Sama prihaja s Ptuja in meni, da je Slovenija polna biserov, ki jih moramo še spoznati.

"Prišli bomo tudi v vaše domače okolje in mislim, da bomo lahko pripravili tudi zanimive zgodbe. Na Planetu bomo poskušali dati glas tudi tistim, ki mogoče niso slišani vsak dan."

Suzana Kozel in Taiji Tokuhisa Foto: Planet TV

Jutro na Planetu od 20. septembra na Planetu. Bodite z nami!

