Slovenec, ki je živel med aborigini, o požarih: To je davek našega idiotskega skupinskega samomora

Brane T. Červek , certificirani inštruktor preživetja v divjini z več kot 30-letnimi izkušnjami, je več kot dve leti preživel tudi med domorodci v zahtevni avstralski naravi, zato se ga aktualno dogajanje v deželi tam spodaj toliko bolj dotakne. "Neskončno me boli in žal mi je za vso naravo in živali, ki plačujejo davek s svojimi življenji zaradi našega načina življenja ali, kot bi temu lahko rekel, idiotskega skupinskega samomora."

Mojster preživetja v naravi bo svoje neprecenljivo znanje in edinstvene veščine delil tudi v oddaji Preživetje v divjini, ki spomladi prihaja na Planet. Povedal je, da ga katastrofalni požari v Avstraliji zelo žalostijo, hkrati pa so po njegovem mnenju vse tisto, kar si s svojim ravnanjem zaslužimo.

Foto: osebni arhiv

"Visoke temperature v Avstraliji niso nič novega, prav tako niso velika težava, saj so bile take od vedno, morda le niso bile tako pogoste. Problem je predvsem v gostoti poseljenosti priseljenega prebivalstva, turizmu in industrij. Lahkomiselnost in vse večja neodgovornost človeka presegata vse meje, rezultate oz. posledice pa imamo pred očmi vsak dan.

Težava je le v tem, da si mojstrsko zatiskamo oči in mašimo ušesa z reklamami za pralni prašek, saj smo prepričani, da imamo civilizirani ljudje vedno prav. 'Primitivni' domorodci pa so po 'našem' prepričanju tako ali tako nepomembni in neproduktivni za naš sistem ter našo edino pravo 'kulturo'," je povedal Brane.

"Tu je zdaj slika, kjer lahko najdemo 'civiliziranega modernega človeka', ki ves čas samo prevladuje in jemlje. Nekatere parkovne uprave v Severnem teritoriju so že pred leti uvedle zaposlovanje aboriginov, da bi prevzeli nadzor nad upravljanje zemljišč ter podučili parkovno osebje o pomembnosti načrtovanih požigov, to sodelovanje pa je prineslo veliko dobrega."

Aborigini so od nekdaj načrtno požigali območja

S tem so spodbudili nekatere vrste rastlin, ki ogenj potrebujejo, da ponovno vzklijejo. Požig pa ni bil dober samo za rastlinstvo, ampak je bila to neke vrste tehnika lova. Tisto iz živalskega sveta, kar je ostalo ujeto v plamenih, pa ni bilo spregledano ali zavrženo.

Foto: osebni arhiv

"Vse to je bilo plod poznavanja narave do potankosti, tu je šlo za izbiro pravega letnega obdobja, pravega vetra, vlažnosti tal, potrebo po določeni vrsti hrane. Šlo je tudi za nadzorovanje nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, da na nekem območju ne uničijo druga druge ali celo prevladajo. S požigi nekaterih rastlinskih vrst so tudi onemogočili požare tako grozljivih razsežnosti, kot smo jim priča danes," je svoje misli sklenil Brane in dodal: "V premislek si lahko ogledate in prisluhnete sporočilu modrosti v kratkih devetih oddajah The Wisdom of David Gulpilil žive svetovno poznane legende starešine iz aboriginskega sveta Davida Gulpilila." Oddaje najdete na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=FS2bFprzZJU. (oddaje so v angleškem jeziku).

Mojster preživetja obenem vabi vse, da se mu pridružijo na pustolovščini v oddaji Preživetje v divjini, ki spomladi prihaja na Planet. V oddaji bodo dobili priložnost odkrivati surovo, prvinsko naravo in se naučili veščin preživetja v njej. Predvsem pa bodo lahko resnično spoznali same sebe.

Če bi se radi pod vodstvom enega največjih mojstrov, ki se najudobneje počuti prav v naravi, naučili tehnik pravega preživetja v divjini, potem sprejmite izziv in izpolnite prijavnico na naši spletni strani ali nam pišite na prezivetjevdivjini@planet-tv.si.