Sestri Kim Kardashian v oddaji, ki jo boste lahko spremljali na Planetu #video

V ameriški različici oddaje Znajdi se! (Deal with it) sta kot gostji, ki tekmovalcem postavljata malce nenavadne in na trenutke celo bizarne izzive, nastopili tudi Kylie in Kendall Jenner.

Slavni sestri sta skozi izzive, ki sta jih nalagali tekmovalcu in pri katerih so mu pomagali tudi nastavljeni igralci, želeli doseči, da bi spremljevalka tekmovalca, ki ni vedela za skrito kamero, začela dobivati občutek, da se dogajanje v restavraciji neprestano ponavlja in da mogoče izgublja zdrav razum.

To jima je dobro uspevalo, saj je tekmovalec svojo vlogo prepričljivo igral in za vsak izpolnjen izziv prejel tudi denarno nagrado. Popolnoma zmedenemu dekletu je na koncu celo rekel, naj prizna, da je malce nora. Vskočili sta še sestri Jenner, ki sta mu po mikrofonu naročili, naj doda "Nora kot Kardashianovi". Na začudenje vseh, še posebej sester, je spremljevalka odgovorila: "Ne, ker nisem vlačugasta!"

Kylie in Kendall sta se nato odločili, da bosta vkorakali v restavracijo in situacijo naredili še bolj neverjetno. Ko ju je dekle zagledalo, ni moglo verjeti svojim očem in vprašalo: "Kaj se tu dogaja?"

Zabavni oddaji Znajdi se! se bodo gledalci smejali od 4. septembra dalje na Planetu.

