Razkrita žirija jubilejnega 10. MUVIT/6x60 filmskega maratona

Ljubljana to poletje postaja središče filmskega ustvarjanja. Maraton ustvarjanja kratkega filma MUVIT/6x60 bo z zaključno prireditvijo 25. avgusta v Kinu Šiška , ponovno povezal kreativnost, iznajdljivost in ustvarjalnost mladih filmskih navdušencev.

Na novinarski konferenci, ki se je odvijala v ponedeljek, 21. avgusta v Centru urbane kulture v Kinu Šiška je bilo točno ob 12. uri pospremljenih 24 filmskih ekip na maratonsko 60-urno ustvarjanje kratkih filmov.

Foto: MUVIT/6x60

Spregovorili so, Gregor Graf, direktor festivala in Maja Šest, programska vodja festivala, ki sta skupaj predstavila program in potek letošnjega festivala.

Gregor Graf, direktor in idejni vodja MUVIT/6x60 tako opisuje, kakšni so občutki ob jubileju maratona MUVIT/6x60: "Zame je MUVIT pravzaprav prispodoba življenja, ki je polno nepredvidljivih dogodkov, odnosov in situacij med katerimi je potrebno navigirat in pa časa, ki se izteka, da ustvariš nekaj, kar ostane in na kar si ponosen, ko pogledaš za nazaj."

Maja Šest, umetniška in programska vodja, dodaja: "Kar se tiče usmeritev, ki jim morajo ekipe slediti, sem letos imela svojega favorita pri repliki, ki mora biti v filmu izrečena in res je bila prav ta izžrebana: An ban, pet podgan. Me prav zanima, kako se bodo ekipe z njo poigrale in jo vključile v svoje filme."

Tiskovna konferenca MUVIT6x60 z organizatorji Majo Šest in Gregorjem Gralom ter gostoma Luko Štiglom in Žigom Kukovičičem Foto: MUVIT/6x60

Med posebnimi gosti pa sta bila, Luka Štigl, režiser prvega zmagovalnega filma MUVIT/6X60 iz leta 2014 in Žiga Kukovič - Kuxala, režiser zadnjega, lanskoletnega zmagovalnega filma.

Luka Štigl, režiser prvega zmagovalnega filma "Dobrota", ki je na MUVIT/6X60 maratonu leta 2014 osvojil Zlat Muvit, pravi, da "zmaga na MUVITu mi je v takratni službi odprla vrata, da so mi zaupali režijo oddaje. Mnenja sem, da je MUVIT zares odlična platforma za mlade avtorje, da se pokažejo, da postane njihova izložba, ker pri nas ne obstaja nič podobnega, ki ti v treh dneh pomaga posneti film."

Žiga Kukovič - Kuxala, režiser zadnjega, lanskoletnega zmagovalnega filma “Kjer se prepirata dva” posnetega z ekipo Plac Production, dodaja: "To leto me je klicalo več ljudi, da če grem na MUVIT in da gredo vsi na MUVIT in da moram iti na MUVIT, ampak sem vsem rekel, da ne grem, da nimam časa, da ne morem. Potem pa je v meni začela goreti ideja, ki sem jo želel izrazit. In zdaj spet sem na MUVITu."

Med letošnjimi žiranti priznana imena filmografije

Nepozabni avanturi filmskega ustvarjanja MUVIT/6x60 pa se pridružuje strokovna žirija, ki jo vsako leto sestavljajo uveljavljeni filmski ustvarjalci na področju režije, fotografije in igre.

Izbrani žiranti bodo nagradili 3 ekipe, ki bodo uspele najbolj kreativno uporabiti dane usmeritve: predmet / akcija / stavek, v svojem filmu. Vsak iz svojega kota gledišča, a z občutkom za celoto filma, bodo ocenjevali, presojali in izbrali tistih 12 filmov, ki bodo šli v veliki finale.

Žirija 10. MUVIT6x60 maratona, Miloš Srdić, Francesco Borchi in Špela Čadež Foto: MUVIT/6x60

Letos se tako žiriji v vlogi direktorja fotografije pridružuje Miloš Srdić, ki se je v zadnjih letih uveljavil, kot eden najbolj prepoznavnih filmskih snemalcev in direktorjev fotografije v Sloveniji. Je večkratni prejemnik stanovske nagrade za fotografijo, Iris in avtor, ki je izrazito zaznamoval slovensko filmografijo s svojo poetiko. Med aktualnimi projekti, ki nosijo njegov podpis, izstopajo; Dedek gre na jug, Prasica, slabšalno ime za žensko, Jezero idr.

Igralec Francesco Borchi, italijanskih korenin, znan po vlogi Lea v filmu Gorana Vojnovića, Nekoč so bili ljudje. Igral je že v italijanskih gledališčih, debitiral pa je tudi kot režiser kratkega filma Zadnja lekcija. Na letošnjem maratonu MUVIT/6X60 bo ocenjeval filme z zornega kota igralca.

Vlogo režiserke pa zaseda Špela Čadež, ki je producentka animiranih filmov, režiserka in scenaristka ter ena izmed slovenskih najuglednejših filmskih ustvarjalk. Pod njeno taktirko so, med drugimi, nastali filmi Boles, Nočna ptica in Steakhouse. Med naštetimi dosežki pa je tudi nagrajenka Prešernovega sklada za vrhunske umetniške dosežke.

Registracija tekmovalcev, Luka Jurinčič, Ekipa 5 kader Foto: MUVIT/6x60

Znane usmeritve ustvarjanja kratkih filmov

Ob startu maratona so vse ekipe prejele enake usmeritve, ki vključujejo tri ključne elemente – predmet, akcijo in stavek. Le-te morajo tekmovalci smiselno vključiti v svoj scenarij.

Najboljši film po mnenju žirije, kjer bodo spodnje usmeritve vključene na najbolj kreativen in inovativen način - bo prejemnik Zlatega MUVIT-a. Letošnje usmeritve so naslednje: AKCIJA: vztrajnost, STAVEK: “an ban, pet podgan.” in PREDMET: nagrada.

Na čelu zaključnega dogodka pa bo v petek, 25. avgusta v Kinu Šiška stari znanec, priljubljeni stand-up komik Rok Bohinc, ki bo povezovalec tega nepozabnega večera. Razglasitev zmagovalnih filmov bo na sporedu ob 20. uri, kjer bodo tri najboljše ekipe usvojile denarne nagrade v skupni višini 3.500 evrov.

Vaša vstopnica za brezplačno premiero

Zaključna prireditev s projekcijo vseh nastalih filmov bo v petek, 25. avgusta, ob 16. uri in je brezplačna za vse obiskovalce, ob predhodnem naročilu vstopnic. Premiera ožjega izbora tekmovalnih filmov in podelitev nagrad pa bo na sporedu ob 20ih. Brezplačne vstopnice boste lahko prevzeli na dan dogodka, naročite pa jih lahko preko MUVIT/6x60 spletnega mesta.

Vse novosti o dogodku lahko spremljate na spletni strani https://www.muvit6x60.com/ in Facebook profilu.