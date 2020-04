Premagajte dolgčas z odlično namizno igro, ki jo lahko kar natisnete

Klasične družabne igre smo, še posebej če imamo otroke, verjetno potegnili iz predala že v prvih dnevih izolacije. In klasične igre, človek, ne jezi se, šah, spomin, remi, domino in druge, so klasične z razlogom. Predstavljajo nam nekakšno domačnost in dejansko so zabavne. Vseeno pa igrati isto igro vsak dan, kljub številnim situacijam, ki jih te igre ponujajo, sčasoma ni več dovolj.

Družabne igre nas sproščajo in omogočajo kakovostno preživljanje prostega časa, obenem pa zaposlijo naše misli in jih odvrnejo od vsakdanjih skrbi. Če imamo kanček volje, zdrava tekmovalnost poskrbi za sproščanje adrenalina, posledično pa se počutimo bolj energične, kar na naše počutje dobro vpliva. Prednosti družabnih iger pa je še več.

Mnoge družabne igre razvijajo naše potenciale; z njimi krepimo spomin, taktično načrtovanje in logično mišljenje, treniramo socialno vedenje in obenem razvijamo kreativnost. Otroci se poleg tega naučijo tudi upoštevanja pravil in potrpežljivosti. Tovrstnega priložnostnega učenja nam ni treba načrtovati, zgodi se spontano, medtem ko zasledujemo zmago, se branimo pred nasprotniki in načrtujemo naslednjo potezo.

Raziskave kažejo, da se posamezniki med igranjem iger učijo do trikrat hitreje. In kaj je lepšega, kot združiti zabavo v času, ko nas omejujejo zidovi naših stanovanj, z učenjem in prijetno vznemirjenostjo ob pričakovanju zmage.

Zato so družabne igre, ki jih lahko brezplačno natisnemo doma, kot nalašč za ta čas. Zanimiva strateška različica igre spomin je igra SKRIVALNICE V GOZDU. Lahko jo uporabljamo za utrjevanje angleščine, lahko pa vzamemo kar svoje kartice spomina in jih združimo s temi posebnimi iz predloge in že imamo novo, strateško zabavno igro, ki je primerna za vse generacije.

Če pa morajo vaši otroci te dni utrjevati poštevanko, pa priporočamo igro HITROSTNA POŠTEVANKA. Ste pripravljeni na izziv? Verjetnost, da vas bodo premagali, je velika!

