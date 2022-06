Posodobljena podoba, še trdnejša pozicija in boljša ponudba Addiko banke

Uprava Addiko banke je na današnjem dogodku predstavila posodobljeno podobo banke in njeno novo strateško usmerjenost z glavnim sporočilom "Vaša najboljša izbira za gotovinske kredite". Addiko banka tako še utrjuje svoj položaj specialista za gotovinske kredite v Sloveniji ter na drugih trgih Srednje in Jugovzhodne Evrope. Njeno novo pozicijo so postavili tudi na preizkušnjo: vsem kreditojemalcem, ki so do 31. 5. 2022 oddali vlogo za Addiko HIP kredit do 10.000 EUR in niso prejeli odgovora v 15-ih minutah, je Addiko banka zagotovila kredit z 0% obrestno mero ter povrnila vse stroške kredita.

Addiko banka ni univerzalna banka

Addiko banka je bila trgu predstavljena leta 2016 in je danes močna blagovna znamka ne le na slovenskem, ampak tudi na mednarodnem bančnem trgu. Z novo strategijo blagovne znamke želi Addiko banka še okrepiti svoj položaj specializirane banke za gotovinske kredite za potrošnike ter za mala in srednje velika podjetja.

V Addiko banki ne ponujajo stanovanjskih posojil, leasinga ali investicijskega dela poslovanja, ampak se osredotočajo na prebivalstvo, majhna in srednje velika podjetja ter na digitalizacijo svojih storitev in poslovalnic.

To ni revolucija, ampak evolucija

Svojo ponudbo gotovinskih kreditov za potrošnike ter za mala in srednje velika podjetja želijo tekom let še nadgraditi. Cilj Addiko banke je postati sinonim za hitrost in prilagodljivost, hkrati pa želijo biti prisotni povsod, kadarkoli in kjerkoli njihove stranke potrebujejo dodatno finančno spodbudo.

Hitri krediti so odgovor na preoblikovanje bančništva, ki ga narekujejo predvsem spreminjajoča se pričakovanja strank. Ta pričakovanja so:

dostopno financiranje kjerkoli in kadarkoli ga stranke potrebujejo,

hiter, enostaven, nebirokratski proces pridobitve kredita ter

takojšnja (instant) komunikacija in takojšnji dostop do informacij.

Poslanstvo Addiko banke odraža in živi Oskar

Oskar, novi šef v Addiko banki, je, poleg novega slogana, pomemben del nove, specializirane strategije Addiko banke in gonilna sila komuniciranja.

Oskar je očarljiv hrček, ki izziva status quo: on ve, da je banka tukaj za ljudi in ne obratno. Oskarja ne zanimajo le rezultati in ljudje zanj niso samo številke. Njegova želja je ljudem omogočiti, da dobijo dodatno finančno spodbudo za uresničitev svojih ciljev in želja, kjerkoli in kadarkoli jo potrebujejo. Je odprt, dostopen in … razume stvari.

Addiko banka želi s svojo ponudbo gotovinskih kreditov ljudem olajšati življenje in jim omogočiti finančno spodbudo, ko in kjer jo potrebujejo. Zato se pri tem obračajo tudi na segmente strank, kot so mladi zaposleni, zaposleni za določen čas in upokojenci.

V majski akciji so Addiko obljubo postavili na preizkušnjo

Bodočim kreditojemalcem je Addiko banka želela dokazati, da so resnično tukaj za ljudi ter da je sklepanje gotovinskega Addiko HIP kredita izjemno udobno, enostavno in predvsem hitro.

Zato so obljubo postavili na konkretno preizkušnjo: vsem, ki so do 31. 5. 2022 oddali vlogo za HIP kredit do 10.000 EUR in odgovora niso prejeli v 15-ih minutah, so povrnili vse stroške kredita in ponudili kredit z ničelno obrestno mero.

Akcija Addiko obljuba je potekala od 5. do 31. maja, rezultati pa so bili izjemni:

206 oddanih vlog za HIP kredit do 10.000 EUR.

za HIP kredit do 10.000 EUR. 191 vlog (92,7 %) je prejelo odgovor v 15-ih minutah ali manj , 82 % pa v ali manj kot 10-ih minutah.

je prejelo odgovor v , 82 % pa v ali manj kot 10-ih minutah. 11 strankam so povrnili strošek odobritve kredita in strošek ocene rizika, obrestno mero pa znižali na 0 %.

strošek odobritve kredita in strošek ocene rizika, obrestno mero pa znižali na 0 %. Najhitrejši čas, v katerem so v Addiko banki odgovorili na vlogo za kredit, je bil 4 minute 29 sekund.

Rezultati dokazujejo, da je pot banke specialista prava pot. Je netipična, ampak Addiko banka je netipična banka in na to so – tudi po zaključku akcije Addiko obljuba – še kako ponosni.

Naj Addiko banka postane tudi vaša izbira za hitre kredite!