Revolucija varčevanja: V Addiko banki obresti prejmete takoj

V Addiko banki so na področju depozitov poskrbeli za popolno novost na slovenskem trgu. Slovenskim varčevalcem ponujajo edinstven varčevalni produkt, ki strankam omogoča, da obresti depozita prejmejo takoj ob sklenitvi vezave sredstev. Depozit z obrestmi vnaprej lahko obstoječe in nove stranke hitro in preprosto sklenejo v poslovalnicah, informativni izračun izplačila obresti pa pridobijo tudi prek spleta.

Depoziti, so med Slovenci eden najbolj priljubljenih načinov varčevanja. Je tudi ena najbolj varnih oblik varčevanja, z depozitom lahko svoje prihranke obvarujete pred razvrednotenjem in ob ugodni obrestni meri oplemenitite svoj denar.

Depozit je varčevalni produkt, pri katerem vlagatelj svoj denar položi na bančni račun za določen časovni rok, ki je predhodno dogovorjen. Obrestna mera za depozite je običajno višja kot na navadnih bančnih računih in običajno daljša kot je doba vezave, višja je obrestna mera. Addiko banka se v zadnjih letih uvršča med banke, ki potrošnikom ponujajo najvišje obrestne mere – tako za dolgoročne kot kratkoročne depozite. To potrjuje tudi prejem naziva najugodnejša banka 2023, ki so ga v Addiko banki prejeli za najboljšo ponudbo depozitov, podprto z razvojem številnih inovativnih produktov in akcij.

"V dinamičnem svetu je čas vse bolj dragocen – tako za nas kot naše stranke. Zato v Addiko banki ponujamo hitre in učinkovite rešitve, s katerimi lahko bolje upravljamo s financami. Nov korak v tej smeri smo naredili tudi na področju depozitov, kjer lahko stranke z zneskom obresti odslej razpolagajo takoj, ko sklenejo varčevalni produkt," je povedal Andrej Andoljšek, predsednik uprave Addiko banke.

Foto: Shutterstock

Popolna novost: Depozit z obrestmi vnaprej

Najnovejši produkt "Depozit z obrestmi vnaprej" se od klasičnih depozitnih produktov razlikuje po tem, da stranke prejmejo obresti takoj ob sklenitvi pogodbe. Depozit v višini od tisoč evrov naprej je mogoče skleniti najmanj za tri mesece pa vse do pet let (60 mesecev). Stranke prejmejo obresti, ki glede na ročnost vezave sredstev dosegajo od 1,4- do 1,75-odstotno obrestno mero. Glavnica se stranki sprosti po preteku dogovorjene dobe depozita, pri čemer predčasna prekinitev depozita ni mogoča. Prav tako ni mogoča razmejitev dohodnine, ki se v celoti obračuna v naslednjem letu.

"Gre za edinstven produkt, ki deluje podobno, kot če bi prvo plačo prejeli že ob podpisu pogodbe o zaposlitvi. Pri tem ne kompliciramo, saj nas vodijo zaupanje, izkušnje, inovativnost in seveda tudi ščepec drznosti," je še dodal Andoljšek.

Sklenitev tovrstnega depozita je mogoča za stranke vseh bank, v katerikoli poslovalnici Addiko banke, obstoječe stranke pa lahko nov depozitni produkt sklenejo tudi v mobilni banki Addiko Mobile. Informativni izračun depozitov in varčevanj lahko pridobite tudi na spletni strani Addiko banke, kjer najdete tudi več podatkov o novem produktu.

O Addiko banki:

Addiko banka je specialist za hitre in preproste gotovinske kredite za prebivalstvo in financiranje malih in srednje velikih podjetij. Ključ svojega uspeha gradi na ustvarjanju vrednosti za stranke in se osredotoča na tisto, kar je strankam res pomembno – hitre, preproste, zanesljive in učinkovite bančne storitve za vsak dan.