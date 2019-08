Podobnost je očitna: Slavnega očeta ne bi mogel zatajiti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Gordon Ramsay, ki ga lahko od ponedeljka do petka ob 17. uri na Planetu spremljate v oddaji Kuharski mojster, ni le eden od najboljših kuharjev na svetu, ampak je tudi navdušen športnik, ki se redno udeležuje maratonov in triatlonov. Med športnimi preizkušnjami mu družbo pogosto dela sin Jack, ki je svojemu slavnemu očetu zelo podoben.

Slavni kuharski mojster ima z ženo Tano kar pet otrok, trije pa so se že odselili na svoje. Najstarejša hči, 21-letna Megan, je junija diplomirala na Oxfordu, na univerzo pa sta odšla tudi 19-letna dvojčka Jack in Holly. Doma ostajata še 17-letna Matilda in najmlajši Oscar, ki se je zakoncema rodil aprila. Morda je prav Oscarjev prihod omilil občutek "praznega gnezda", ki je Ramsaya pestil po odhodu dvojčkov.

"Res je bilo težko. Peljali smo Jacka na univerzo in ga pustili v njegovi majhni sobici, se usedli nazaj v avto in bil sem v razsulu. Moj najboljši prijatelj me je zapustil," je povedal Gordon. Tudi Jack, ki je svojemu očetu neverjetno podoben, je Gordona že večkrat oklical za najboljšega prijatelja.

Gordon Ramsay se dobro zaveda pomembnosti stabilne družine, saj se je v otroštvu s starši tolikokrat selil, da je obiskoval kar 17 različnih šol. Kljub temu, da je deloholik, je hkrati družinski človek in skrbno pazi, da ima med intenzivnim delom tudi dneve, ki so rezervirani izključno za družino.

