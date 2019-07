Podobnost je očitna: najbolj složna brat in sestra v Hollywoodu

Jake in Maggie Gyllenhaal sta brat in sestra, ki veljata ne le za dva izmed najboljših sodobnih igralcev, ampak tudi za zelo složna družinska člana, ki se na rdeče preproge pogosto odpravita kar skupaj. Maggie si lahko že nocoj ob 20. uri na Planet PLUS ogledate v komični romanci Histerija.

Maggie in Jaku je bila filmska kariera tako rekoč položena v zibelko, saj sta njuna starša režiser Stephen Gyllenhaal (seriji Milijarde, Številke, film Nevarna ženska) in Naomi Foner, prav tako režiserka in scenaristka, ki je bila za film Vedno na begu (Running on Empty) nominirana za oskarja v kategoriji najboljšega izvirnega scenarija.

Brat in sestra, nominiranca za oskarja

Za oskarja sta bila nominirana tudi 38-letni Jake in tri leta starejša Maggie, ona leta 2009 za stransko vlogo v drami Noro srce (Crazy Heart), on pa leta 2006 za uspešnico Gora Brokeback (Brokeback Mountain). Obakrat sta se po najbolj zvezdniški rdeči preprogi sprehodila kar skupaj, Jake pa je sestri tudi svetoval o tem, kako kar najlažje preživeti sezono podeljevanja nagrad. "Rekel je, da je zelo zabavno in naj vse skupaj jemljem točno tako - kot zabavo. Če temu pripisuješ prevelik pomen, se izgubiš," je povedala Maggie.

Čeprav je Jake s filmi, kot je prej omenjena Gora Brokeback, pa Zodiac, Izvorna koda (Source Code) in Spider-Man: Daleč od doma (Spider-Man: Far From Home), morda bolj prepoznaven od svoje sestre, pa Maggie velja za pravo kraljico neodvisnega filma. Prepoznavnost ji je prinesla erotična Tajnica (Secretary), s katero je bila tudi prvič nominirana za zlati globus, še dve nominaciji je prejela za dramo SherryBaby in serijo The Deuce, kipec pa je domov odnesla za odlično BBC-jevo miniserijo Častna ženska (The Honourable Woman). Morda največjo prepoznavnost ji je prinesel visokoproračunski film Vitez teme (The Dark Knight).

Nazadnje sta skupaj zaigrala leta 2001

Jake in Maggie sta skupaj zaigrala že trikrat, najprej kot otroka in najstnika v očetovih filmih Nevarna ženska (A Dangerous Woman) in Lovci na marihuano (Homegrown), nato pa še v danes kultni črni komediji Donnie Darko leta 2001, v kateri je imel glavno vlogo Jake, Maggie pa je zaigrala njegovo sestro tudi na velikem platnu.

Čeprav se je Jake zaradi bežnega razmerja s Taylor Swift znašel na prvih straneh rumenih časnikov, pa za udarne izjave večkrat poskrbi Maggie, ki pogosto odkrito komentira mizoginijo v Hollywoodu. Da je postala igralka, je morala najprej preživeti kar nekaj zavrnitev z razlogom, da "ni dovolj seksi", enkrat so jo zavrnili celo zato, ker naj bi bila prestara za vlogo ljubice dve desetletji starejšega moškega. "Imam 37 let in pred kratkim so mi povedali, da sem prestara, da bi igrala ljubico moškemu, ki ima 55 let. Šokiralo me je. Najprej sem se počutila slabo, nato sem bila jezna, zdaj se temu smejim," je komentirala dogodek, ki je v Hollywoodu pravzaprav nekaj vsakdanjega.

Maggie Gyllenhaal in Hugh Dancy v filmu Histerija

Maggie, ki je srečno poročena s stanovskim kolegom Petrom Sarsgaardom, s katerim imata dve hčerki, je glasna zagovornica pravic žensk in podpornica dobrodelnih organizacij proti nasilju. Svojo odkritost in prizadevanje za enakopravnost je prenesla tudi na lik, ki ga igra v filmu Histerija (Hysteria). Njen lik namreč velja za histeričnega predvsem zato, ker se v viktorijanskem Londonu zavzema za pravice žensk, v filmu pa domnevno histerijo zdravijo na zelo inovativen način ... Histerijo lahko na Planet PLUS ujamete v sredo, 31. julija, ob 20. uri.

Histerija je film, ki ohlapno temelji na zabavni resnični zgodbi iz 19. stoletja, ko mladi zdravnik Mortimer (Hugh Dancy) sprejme službo pri priznanem profesorju Dalrymplu (Jonathan Pryce). Ta se ukvarja z zdravljenjem ženske histerije in prisega na metodo masaže ženskega mednožja. Čedni mladenič ima kmalu polne roke dela, v iskanju novih rešitev pa s prijateljem elektromehanikom izumita prvi vibrator. Vendar se Mortimer znajde v precepu med množico zadovolj(e)nih strank in naraščajočo ljubeznijo do svojeglave hčerke profesorja Dalrympla ...

