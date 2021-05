Oskarjevec je kar sam odigral najnevarnejše prizore

Ob četrtkih boste na Planetu lahko spremljali miniserijo o Houdiniju, v kateri je enega najbolj znanih iluzionostov upodobil oskarjevec Adrien Brody. Igralec je povedal, da je že od otroštva velik ljubitelj njegovih trikov, in priznal, da je med snemanjem spoznal, kako nevarni so bili v resnici njegovi podvigi. Prvi del serije bo na sporedu že nocoj ob 21.45 na Planetu.

Igralec, ki je bil kot najmlajši v zgodovini nagrajen z oskarjem za glavno vlogo v filmu Pianist, je povedal, da imata s slovitim Houdinijem kar nekaj skupnega. V mladih letih je bil igralec navdušen nad čarovniškimi triki in celo nastopal kot Neverjetni Adrien.

"Med odraščanjem je bil Houdini moj vzornik in v veliko čast mi je bilo, da sem ga lahko upodobil. Bil je izjemna osebnost in v življenju mu je uspelo še veliko več, kot samo pobegi iz verig in njegovi neverjetni triki. Bil je vzhodnoevropskega rodu - tudi moja mama je madžarska priseljenka, ki je med revolucijo morala pobegniti - to nama je to skupno. Obstaja veliko vzporednic," je povedal igralec.

Adrien Brody Foto: IMDb

Poustvarjanje trikov je bilo izjemno zahtevno

V seriji se je igralec moral sam lotiti tudi nekaterih zloglasnih trikov, s katerimi je zaslovel Houdini. Čeprav so mu pri tem pomagale tehnične ekipe in je bilo za varnost dobro poskrbljeno, je igralec priznal, da je bil med snemanjem teh prizorov zelo na trnih.

"Ponavadi sem navdušen nad kaskaderskim delom in imam s tem tudi že nekaj izkušenj. Rad imam take izzive, ampak nekateri med njimi so bili res zahtevni in tudi precej nevarni. Ampak prav to me je vodilo. Treba je izkusiti adrenalin, če želiš igrati nekoga, ki je bil sinonim za adrenalin."

Mučilnica v vodi Foto: IMDb

Da bo poustvarjanje trikov izjemno zahtevno, je spoznal že na prvi snemalni dan. "Vadil sem pobeg iz mučilnice v vodi. Trik je izjemno zahteven in tudi nevaren. Ni prostora za napake. Seveda obstaja način, kako pobegniti, a ključno je, da se naučiš nadzirati svoje dihanje, kar je v tesnem prostoru, ko si z glavo navzdol potopljen v vodo vse prej kot lahka naloga. To te namreč močno dezorientira. Že takrat sem spoznal, da bodo ti prizori izjemno težki."

Miniserijo Houdini v štirih delih lahko Planetu spremljate ob četrtkih. Prvič že nocoj ob 21.45 po kriminalni seriji Umori na podeželju.

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.