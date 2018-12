Od Disneyjeve serije do svetovne slave #foto

Nedelja, 16. decembra, bo na Planetu posvečena Disneyju in najslavnejšemu risanemu junaku Mikiju Miški. Pod okriljem Disneyja pa so kariero začeli tudi mnogi največji ameriški zvezdniki. Preverite, kateri.

Po zaslugi nastopov v Disneyjevi televizijski seriji The Mickey Mouse Club, v kateri sta skupaj z Justinom Timberlakom in Ryanom Goslingom nastopali med letoma 1993 in 1994, sta zasloveli tudi Britney Spears in Christina Aguilera. Britney Spears. Foto: Printscreen YouTube

Miley Cyrus je pri štirinajstih svet prvič spoznal v vlogi Hannah Montane, pop zvezdnice, ki išče ravnovesje med slavo in najstniškim življenjem, kar sicer ni daleč od njene realnosti. Podobno se je zgodilo s Seleno Gomez, ki si je prepoznavnost prislužila z vlogo Alex Russo iz serije Čarovniki s trga Waverly. Iz igralke se je prelevila v pevko z največ sledilci na Instagramu.

V nedeljo ob 14. uri ne zamudite mladinske komedije Past za starše (The Parent Trap) z Lindsay Lohan v vlogi dvojčic, ki se po naključju spoznata na taborjenju.

Po zaslugi Disneyja je zaslovela tudi odlična ameriška igralka Anne Hathaway, ki je bila nagrajena tudi z oskarjem in zlatim globusom. Disney je med zvezde izstrelil tudi Lindsay Lohan. V filmski uspešnici Past za starše, ki si jo na Planetu lahko ogledate v nedeljo ob 14. uri, je odigrala vlogi obeh navihank. Takrat 11-letna rdečelaska je kasneje postala odlična igralka in model.

V nedeljo, dnevu, ki bo na Planetu posvečen Disneyju, si boste lahko ogledali več filmov studia Disney. Ob 11.30 nas bo zabavala animirana uspešnica Divjina (The Wild), ob 14. uri sledi nepozabna mladinska komedija Past za starše (The Parent Trap) z Lindsay Lohan v vlogi dvojčic, ob 20. uri bo na Planetu priljubljeno Ledeno kraljestvo (Frozen), ob 21.45 pa še Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) in ob polnoči Polnočni obračun (Shanghai Knights). Disneyju bo posvečen tudi del oddaje Galileo ob 18. uri.