Miki Miška in Disney praznujeta tudi na Planetu

Nedelja, 16. december, bo na Planetu posvečena Disneyju in najslavnejšemu risanemu junaku Mikiju Miški. Miki in Mini sta namreč nedavno praznovala 90. rojstni dan, poleg arhivskih risanih filmov, med njimi tudi čisto prvega iz leta 1928, pa bomo na Planetu predvajali tudi posnetek spektakularne rojstnodnevne oddaje ter več filmov studia Disney.

Ste vedeli, da je glas Mikiju Miški od leta 1928 do leta 1947 posodil kar sam Walt Disney? Legendarni ustvarjalec je tudi rekorder med prejemniki oskarja, saj jih je kot posameznik dobil kar 22, enega od njih tudi za stvaritev lika Mikija Miške.

Pionirju animacije se bomo v nedeljo, 16. decembra, na Planetu poklonili s posebnim dnevom, ko se bo na sporedu zvrstilo več risank z Miki Miško, tudi risani film Steamboat Willie iz leta 1928, v katerem sta Miki in Mini Miška prvič zablestela na filmskem platnu. Steamboat Willie bo na sporedu ob 8.10, tekom dneva pa se bo zvrstilo še 12 epizod kratkih arhivskih Disneyjevih risank.

Posnetek spektakularne rojstnodnevne zabave

Ob 16.20 bo na sporedu posebna dokumentarna oddaja o letošnjem praznovanju rojstnega dne Mikija Miške, s katero se bomo ozrli ne le na začetke Walta Disneyja in na njegove najbolj prepoznavne risanke, ampak tudi na vsa zvezdniška imena, ki so svoje prve korake proti slavi naredili prav v Klubu Mikija Miške.

Med številnimi zvezdniki, ki so nastopili na praznovanju, so tudi Kristen Bell, Sarah Hyland, Josh Groban in Meghan Trainor, ki so zapeli tudi številne hite iz Disneyjevih animiranih filmov.

V nedeljo bo na sporedu tudi več filmov studia Disney, ob 11.30 nas bo zabavala animirana uspešnica Divjina (The Wild), ob 14.00 sledi nepozabna mladinska komedija Past za starše (The Parent Trap) z Lindsay Lohan v vlogi dvojčic, ki se po naključju spoznata na taborjenju, ob 20.00 bo na Planetu priljubljeno Ledeno kraljestvo (Frozen), ob 21.45 pa še Pirati s Karibov: Z neznanimi tokovi (Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides) in ob polnoči Polnočni obračun (Shanghai Knights). Disneyju bo posvečen tudi del oddaje Galileo ob 18. uri.

Praznujte rojstni dan Mikija Miške z dnevom za Disney na Planetu v nedeljo, 16. decembra!

