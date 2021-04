Nova kavarna Teta Fride v Cityparku s popolnoma naravnimi dobrotami

"Nova kavarna Teta Frida je v prvem nadstropju našega nakupovalnega središča nasproti otroškega parka. Lokal je v celoti prenovljen in ponuja resnično okusne, predvsem pa naravne dobrote za vse generacije. Vsekakor vredno obiska," je povedal Andrej Ropret, center manager Cityparka.

V Cityparku so sicer odprte prav vse prodajalne, od sobote pa si v večini gostinskih lokalov lahko ponovno privoščite kavico, kosilo ali slaščico na terasi. Poleg Tete Fride imajo odprte terase tudi bar Pr' Mici, City Cafe, Pilea, Restavracija Interspar, Salomon Cafe in slaščičarna Pod vodo. Osebni prevzem hrane in pijače še vedno ponujajo Balkan Exspress, kitajska restavracija Han, Imperio Mexicano in Llaollao.

Nakupovanje je v našem največjem nakupovalnem središču varno, saj poleg stalnega spremljanja števila obiskovalcev in dovajanja svežega zraka redno skrbijo tudi za razkuževanje. Obiskovalci in zaposleni se dosledno držijo obveznega nošenja mask in upoštevajo varnostno razdaljo.

Naročnik oglasne vsebine je Citypark.