Nočno nakupovanje in velika znižanja v ALEJI in Cityparku

Uživajte v nakupovanju ponoči na edinstvenem Late Night Shoppingu v ALEJI in Cityparku. V petek, 21. oktobra, vas v obeh nakupovalnih središčih čakajo številne aktivnosti, nora znižanja do kar 50 % in velika nagradna igra.

120 trgovin in lokalov v Cityparku ter 80 v ALEJI bo na ta dan odprtih kar do 23. ure, popusti pa bodo veljali med 20. in 23. uro. Izkoristite priložnost in si naredite zabaven uvod v vikend ter si dolgo ogledane kose vaših najljubših blagovnih znamk zagotovite po nižjih cenah.

V Cityparku bosta za vzdušje skrbela DJ in voditeljica Teja Leskovšek, hostese pa bodo obiskovalce obdarile s Cityparkovimi presenečenji. V ALEJI bo dogajanje popestril DJ, čakajo pa vas številna presenečenja, ki jih zavrtite na kolesu sreče.

V obeh nakupovalnih središčih pa vas čaka tudi nagradna igra Jack, v kateri bodo podelili darilne bone Desetak v skupni vrednosti kar 3.000 €.