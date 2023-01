ALEJA je zmagala kot "Best of Ljubljana 2023"

ALEJA vas vsak dan znova očara s svojo futuristično arhitekturo in z inovativnim konceptom, saj je prva znanilka mode in modna prestolnica. Omogoča tudi širok izbor nakupovalnih dejavnosti in možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa in na enem mestu omogoča vse tisto, kar si ljudje želijo od fizičnega nakupovanja.

V trgovinah lahko izbirate med najbolj modnimi sezonskimi kosi in dobite navdih za prevetritev garderobne omare. V lokalih pa vas bo presenetila bogata kulinarična ponudba iz vsega sveta. V ALEJI je skozi vse leto pestro dogajanje, trenutno pa vas navdušujejo na 1000 m2 velikem drsališču. »Ponosna sem na vse nas v ALEJI, da smo s številnimi aktivnostmi in zgodbami, ki jih ustvarjamo, prejeli še ta laskavi naziv,« je ob prejemu nagrade dejala vodja marketinga v ALEJI Klavdija Miklavžin Javornik.

Direktor projekta Best of Ljubljana Niko Slavnić in vodja marketinga v ALEJI Klavdija Miklavžin Javornik. Foto: Peter Krivic

Mednarodni medij In Your Pocket je že 12. leto organiziral raziskavo javnega mnenja o najboljših ponudnikih od najboljših, kar nudi čudovita prestolnica Ljubljana. V spodnji dvorani Mladinskega gledališča so zmagovalce razglasili v sklopu glasovanja »Best of Ljubljana 2023«, ki jih boste prepoznali po sveži rdeči oznaki z letnico 2023.

Uredništvo medija je celotno ponudbo razdelilo v šest kategorij, le-te pa nadalje razdelalo v 50 podkategorij. Glasovanje je potekalo na uradnem portalu In Your Pocket med oktobrom in decembrom. Ponudba mesta Ljubljana je zajemala izbor v sklopu kulturnih, nakupovalnih in aktivnih doživetij, kavarniške ponudbe, vse vrste kulinaričnih izkušenj, od poulične prehrane, najboljše pice in burgerja vse do veganske in vegetarijanske ponudbe in najboljšega chefa.