Božiček vas danes nestrpno pričakuje v ALEJI

S škratoma se bo ustavil na osrednjem prireditvenem prostoru, kjer se že cel mesec odvijajo številne praznične aktivnosti. V Božičkovi dnevni sobi sicer vsak dan do konca decembra od ponedeljka do petka od 16. do 20. ure in ob sobotah od 11. do 20. ure potekajo interaktivne animacije in nepozabne LEGO igralne urice.

ALEJA bo s čarobno okrasitvijo in aktivnostmi v vas zbudila pravi praznični duh. Sprehodite se po božično-novoletnem sejmu in izberite čudovito darilo za svoje najdražje.

Foto: Robert Krumpak

Na ALEJI SKY vas čaka tudi edinstveno drsališče na strehi v Ljubljani. Ljubitelji drsanja lahko uživate na kar 1000 m2 veliki ledeni ploskvi s 140 m dolgimi ledenimi stezami. Izposodite si drsalke, pingvinčke ali hokejske palice, medtem pa se okrepčajte z vročim čajem ali s kuhanim vinom.

Ob sobotah se od 17. ure odvija pester program za najmlajše, ob 19. uri pa vas bo DJ popeljal v disko čase. Odprto je od ponedeljka do sobote od 10. do 21. ure in ob nedeljah ter praznikih od 11. do 21. ure.