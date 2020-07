Nevede se je snemala v nekoliko kočljivem položaju #video

Danes ob 13. uri na Planet TV ne zamudite zabavne oddaje Ellen, v kateri bo igralka in komičarka Tiffany Haddish med drugim razkrila, kakšni spodrsljaji so se ji zgodili med karanteno. Tudi ta, da je imela vključeno kamero tam, kamor gre še cesar sam.

Ellen bo gostila Tiffany Haddish, ki tako kot voditeljica vedno poskrbi za dozo smeha. Obe sta v času izolacije spoznavali čare vrtnarjenja in pasti tehnologije. Marsikdo se je v preteklih mesecih prvič srečal z aplikacijo Zoom, ki se uporablja za konferenčne klice med delom in zato aplikacije ni bil povsem vešč.

Tudi igralka ni izjema. Med klicem ni vedela, da jo lahko sogovorniki med pogovorom vedno vidijo in je odšla na stranišče. Seveda sta sledila nelagodje in smeh.

Tiffany pa se je Ellen pohvalila tudi, da bi se v tem času rada naučila narediti špago. Ellen jo je takoj izzvala in sledil je - bolj kot ne uspešen poskus. Kot večina gospodinj je odkrivala tudi nove recept in kuhala. A tu se je pri igralki zapletlo in je bila kuharija v ozadju, saj se je med karanteno tako sprostila, da je pozabila na nedrček. In čeprav je samska, to ni bil njen prvotni namen, saj je vsem zaupala, da je začela uporabljati aplikacijo za virtualne zmenke.

Izsek iz oddaje, kjer Tiffany Hadish pripoveduje o neposrečenem obisku kopalnice, si lahko pogledate v zgornjem videu, več pa danes ob 13. uri v oddaji Ellen na Planetu.

