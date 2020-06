To je bilo daleč najslabše darilo, ki ga je kadarkoli prejela #video

Danes ob 13.10 si boste na Planetu lahko ogledali oddajo Ellen, v kateri bo gostovala igralka Wanda Sykes. Voditeljici je razkrila, kako preživlja dneve v karanteni in katero je bilo daleč najslabše darilo, ki ga je kadarkoli prejela. Spregovorila je tudi o tem, kako bosta njena otroka praznovala rojstni dan, in o urejanju svojega videza v času karantene.

Utrinek pogovora Ellen z Wando Sykes si lahko ogledate v zgornjem videu, več pa v oddaji Ellen danes ob 13.10 na Planetu:

Ellen DeGeneres svojo pogovorno oddajo zaradi epidemije novega koronavirusa snema od doma. Tokratna gostja Wanda Sykes je v pogovoru povedala, kako preživlja dneve v času karantene. "Zaobljubiš se, da boš svoji boljši polovici stal ob strani v bolezni in zdravju. Nihče pa ti ne pove, da bo to lahko tudi 24 ur na dan, sedem dni v tednu," se je pošalila igralka in razkrila, da bosta njena dvojčka praznovala 11. rojstni dan. "To bo praznovanje, ki si ga bosta zapomnila za vse življenje. Praznovala bosta namreč kar prek videoklica."

Voditeljico je nato zanimalo, kako si igralka med karanteno popestri prosti čas. "Sestavila sem sestavljanko, ki mi jo je žena kupila za božič. To je bilo najbolj grozno darilo, ki sem ga kadarkoli prejela. Ko mi ga je dala, sem ga želela vreči vanjo." Wanda je nato pokazala, za kakšno sestavljanko gre. "Kdo bi komurkoli kupil takšno darilo?! S tem mu sporočaš, da ga sovražiš in da želiš, da izgubi pamet."

Voditeljico je nato še zanimalo, ali si igralka sama ureja svojo pričesko, kot to trenutno počne večina ljudi v Ameriki zaradi zaprtja frizerskih salonov. "Ne, zato pa nosim kapo," je priznala Wanda.

