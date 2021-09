Naša voditeljica praznovala 40-ko in prejela posebno voščilo #video

Urednica, občasno pa tudi sovoditeljica oddaje Jutro na Planetu Manja Stević je ta teden praznovala okrogli jubilej. Vstopila je v 40-a leta in se počuti, kot v svojih 20-ih, pravi. "Tete gube so se tudi odločile, da bodo prišle malo kasneje, hvala, mami, hvala, genetika, hvala, babi," pravi. Zakaj je "hvaležna" tudi pevki Jenifer Lopez, pa si oglejte v spodnji izjavi.

Ekipa oddaje Jutro na Planetu se že pridno pripravlja na nov izziv. Trenutno so studijske vaje v polnem teku z voditeljema Suzano Kozel in Taijijem Tokuhisa. A torkova vaja je bila še toliko bolj posebna, saj so ji sodelavci pripravili sladko presenečenje v studiu. Po vaji so jo presenetili s torto in zaželeli vse najboljše.

Presenečenje za Manjo Foto: Planet TV

A piko na i je na njen dan postavila njena najboljša prijateljica. Manja si je za rojstni dan želela le, da bi jo lahko objela po dolgem času, saj Ana Radonjić živi in ustvarja v Srbiji. A žal do tega ni prišlo, zato ji je Ana, ki je sicer pevka, poslala videoposnetek. Ob čestitki pa napisala, da ji pošilja prav posebno skladbo, ki jo je napisala sama in je ob pisanju mislila prav na Manjo.

Ana Radonjić ustvarja pod imenom Zoe Kida in je po 14 letih odšla v solo kariero. Posebna pevka s posebno barvo glasu je za Manjo, ki ceni in ljubi izvirnost, spesnila naslednje.

