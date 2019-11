Nagrado Best Buy Award v kategoriji napolitank je prejel Manner

Podjetje Manner je v kategoriji napolitank prejelo nagrado Best Buy Award za zagotavljanje najboljšega razmerja med kakovostjo in ceno.

Nagrada Best Buy Award je jasen pokazatelj, da izdelki in storitve izpolnjujejo najstrožja merila kakovosti, prav tako pa imajo pošteno razmerje med kakovostjo in ceno. V Sloveniji je nagrado Best Buy Award 2019/2020 prejel avstrijski proizvajalec napolitank Manner.

Vprašanje v spletni anketi, pri kateri je bila uporabljena metoda CAWI-DEEPMA (Computer Assisted Web Interviewing - Deep Mind Awareness) in v kateri je bilo anketiranih 1.200 slovenskih udeležencev (uporabnikov interneta, starejših od 15 let) se je glasilo:

"Navedite ime proizvajalca oziroma dobavitelja NAPOLITANK, ki po vaši osebni izkušnji ali izkušnji vaših bližnjih ponuja najboljše razmerje med ceno in kakovostjo na slovenskem trgu."

Najpogostejši odgovor je bil: Manner.

Vprašanje v anketi je bilo odprtega tipa, torej je bilo postavljeno brez možnih odgovorov. Anketiranci so lahko na podlagi lastnih izkušenj navedli, katera blagovna znamka ima po njihovem mnenju najboljše razmerje med kakovostjo in ceno.

Manner se tako veseli priznanja "Best Buy Award – No.1 – Best Price and Quality Ratio" v kategoriji napolitank. To nagrado bo Manner uporabljal tako v B2C kot tudi v B2B komunikaciji.

Podjetje tesno sodeluje s svojo podružnico v Ljubljani in se vedno znova trudi ohranjati kakovost, ki jo pričakujejo potrošniki in jo ponuditi po ceni, ki je dostopna čim večjemu številu ljudi. Pozitivni rezultati te raziskave so pokazali, da podjetje Manner uspešno izpolnjuje svoje poslanstvo, kar pa slovenski ljubitelji Mannerjevih izdelkov z veseljem nagradijo.

Družinski Manner slaščičarski izziv Manner je v centru Supernova Mercator Šiška organiziral slaščičarsko delavnico, v kateri so se izžrebane družine pomerile v posebnem družinskem izzivu – v pripravi najbolj nenavadnega Manner tiramisuja! Pestro dogajanje je povezoval kuharski mojster Karim Merdjadi, ki je po 45 minutah s pomočjo Dejana Sejdiča, direktorja prodaje Manner Slovenija, za zmagovalki razglasil Žaklino Zekić in Laro Kobe Priganica. Kot pravita, jima je k zmagi zagotovo pripomogel mešalnik Gorenje. Obema čestitamo! So pa prav vsi pari pripravili odlične sladice, o čemer so se lahko na koncu prepričali tudi ostali obiskovalci centra.

