Nagradna igra: Preizkusite se spletnem kvizu Milijonar

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ste se od nekdaj želeli preizkusiti v kvizu Milijonar, pa niste zbrali poguma, da bi se prijavili v oddajo? Zdaj lahko svojo splošno razgledanost preverite tudi preko spleta. Sodelujte in se potegujte za vikend paket s polpenzionom v Termah Paradiso in ostale privlačne tedenske nagrade.

V spodnji aplikaciji kviza Milijonar vas čaka 10 vprašanj in pri vsakem vprašanju štirje možni odgovoril. Vsi tisti, ki boste odgovorili na vseh deset vprašanj in pustili svoje podatke, boste šli v žreb za nagrade, ki so navedene na dnu članka.

Napnite možgane in začnimo!

NAGRADE

Vsi sodelujoči v nagradnem spletnem kvizu Milijonar se bodo lahko potegovali za TEDENSKE NAGRADE, na katerih bomo izžrebali po tri nagrajence. Žrebanja bodo potekala 7.10., 14.10., 21.10. in 28.10.2019.

12 nagrad za tedenska žrebanja:

4-krat nahrbtnik Planet

8-krat notesnik Planet

Na GLAVNEM ŽREBANJU, ki bo potekalo 30. 10. 2019, pa bomo med vsemi sodelujočimi izžrebali še enega srečnega nagrajenca, ki bo dobil VIKEND ODDIH S POLPENZIONOM za 2 osebi v Paradiso TERME.

Paket zajema:

• 2x nočitev s samopostrežnim zajtrkom,

• večerjo,

• neomejeno koriščenje termalnih bazenov,

• nočno kopanje vsak petek in soboto - do polnoči,

• celodnevno kopanje na dan odhoda,

• prost vstop v fitnes center,

• uporabo kopalnih plaščev, brisač in copat (za odrasle osebe),

• brezplačen dostop do brezžičnega interneta,

• brezplačni zunanji parking.

Kviz Milijonar je na sporedu ob ponedeljkih in torkih ob 20. uri na Planetu.

Spremljajte oddajo tudi na Facebooku.