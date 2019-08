"Moški, v katere sem se zaljubila, so bili v plesnem smislu večinoma 'hlodi'!" #foto

To jesen bomo na Planetu lahko spremljali novo oddajo Zapleši v ljubezen, v kateri bodo imeli glavno besedo ples in zmenki na slepo, zato nas je zanimalo, kakšne izkušnje imajo na omenjenih področjih znani Slovenci. Kako se znajde na plesišču in ali verjame v ljubezen na prvi pogled, nam je zaupala priljubljena voditeljica Jasna Kuljaj.

V novi oddaji Zapleši v ljubezen, ki prihaja na Planet, bo veliko plesa. Radi plešete, ste dobra plesalka?

Sama s seboj se znam precej dobro pozibavati in malo pomigati. Če je v igri še soplesalec, pa medsebojno usklajevanje gibov vidim predvsem kot nekaj stresnega (smeh, op. p.)

Ste kdaj hodili na plesni tečaj?

V najstniških letih sem obiskovala tečaj hip hopa pri Samu Polutaku, ki je bil takrat bog hip hopa pri nas. Pred leti sem obiskovala tečaj trebušnega plesa, ki ga zelo pogrešam, lani pa sem se spoznala s plesom ob drogu pri učiteljici Bonny Hrovat, s katero septembra nadaljujeva. Skratka, sami solo plesi.

Na kakšno glasbo se najraje zavrtite?

Na tisto, ki se v tistem trenutku predvaja. Kar prihaja iz zvočnikov ali z odra. Po pogostosti je na vrhu slovenska domača glasba. Očitno živim tak življenjski slog, da je nenehno okoli mene. Domače viže so tako tiste, na katere se najpogosteje zavrtim, običajno vsakič z drugim plesalcem. V kakovost korakov soplesalcev se ne bi spuščala, vesela sem že, če so trezni. Kar je, glede na to, da so zbrali dovolj poguma in prišli prosit za ples, bolj malo verjetno (smeh, op. p.).

Je ples pri vas kdaj odigral odločilno vlogo tudi pri ljubezni?

Moški, v katere sem se v življenju zaljubila, so bili v plesnem smislu večinoma bolj "hlodi". Morda je kateremu uspel poskok z noge na nogo, to pa je tudi vse (smeh, op. p.).

V oddaji Zapleši v ljubezen bosta plesalca skozi prvi skupni ples poskusila prižgati tudi iskrico ljubezni. Verjamete v ljubezen na prvi pogled, kakšne so vaše izkušnje?

Če pogledam statistično, sem se večkrat zaljubila na prvi kot na drugi pogled. Pri meni je tako, da če mi ne "klikne" takoj, mi verjetno ne bo nikoli. Da bi se zaljubila v prijatelja oz. v nekoga, ki ga že dolgo poznam? Ne, to ni mogoče. Ali takoj ali nikoli (smeh, op. p.).

Ste bili kdaj na zmenku na slepo in kako se je vse skupaj končalo?

Da bi se srečala z nekom, za katerega ne bi vnaprej vedela niti tega, kako je videti? Ne, ne spomnim se, da bi šla na kakšen tak zmenek. V to bi privolila, če bi videla vsaj fotografijo osebe in vedela nekaj dejstev o njej. Sem torej za delni zmenek na slepo (smeh, op. p.).

