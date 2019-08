Prijavite se na plesni zmenek!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na Planet prihajajo zmenkarije malce drugače, za zapeljevanje bodo namreč poskrbeli plesni koraki. Če radi plešete in iščete nekoga, s katerim bi delili koreografijo ljubezni, se prijavite v oddajo Zapleši v ljubezen!

V oddaji bosta dva posameznika, ki si želita plesnega zmenka, vsak zase in pod vodstvom mojstrov plesa vadila plesne korake. Plesišče je idealen kraj za zmenek na slepo, kjer se bosta dve polovici koreografije združili v celoto, dva neznanca pa zaplesala svojo plesno zgodbo. Na koncu prvega skupnega plesa in s tem tudi prvega srečanja se bosta odločila, ali se želita znova srečati in ali se bo iz prvih plesnih korakov razvilo tudi kaj več …

Če ste samski in radi plešete, se prijavite na najbolj razburljiv zmenek doslej! Plesni učitelj vas bo naučil korakov, ki jih boste preizkusili na prvem srečanju s svojo potencialno boljšo polovico. Mi vas naučimo vseh pravih korakov in poskrbimo za romantično vzdušje, ali boste s svojim soplesalcem oziroma soplesalko po prvem skupnem plesu odplesali skupni zgodbi naproti, pa je odvisno od vas.

Polnoletni posamezniki in posameznice lahko izpolnijo prijavnico spodaj ali nam pišejo na prijava(at)planet-tv.si.

