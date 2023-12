MK Group v letošnjem letu namenila milijon evrov za projekt »Podpora družini«

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

MK Group je na tradicionalnem dogodku v decembru obeležila uspešen zaključek donacij 20 vrtcem v Jadranski regiji in nagradila zaposlene, ki so v letošnjem letu postali starši. Za svoje zaposlene v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem, ki so postali starši, je namenila okoli 95 tisoč evrov. Denarno nagrado je v okviru dogodka »Podpora družini« prejelo 163 novorojenčkov.

Regijski program družbene odgovornosti »Podpora družini« se usmerja k otrokom, mladim in družinam. V letošnjem letu je MK Group v luči 40. obletnice poslovanja za ta program namenila milijon evrov, zaznamovalo ga je darovanje sredstev 20 vrtcem v Jadranski regiji, za kar je MK Group namenila skupno 680 tisoč evrov.

Dogodka v Srbiji sta se poleg zaposlenih in predstavnikov vrtcev, ki so prejeli donacije, udeležila tudi Darija Kisić, ministrica za skrb za družino in demografijo Srbije, ter Damjan Bergant, veleposlanik Republike Slovenije v Srbiji.

Foto: Darko Radulović

»MK Group svojo družbeno odgovornost izkazuje skozi mnoge projekte, usmerjene v podporo lokalnim skupnostim. Odločitev za vlaganje v prihodnost preko podpore otrokom in mladim, je hvalevredna,« je povzel Damjan Bergant, veleposlanik Republike Slovenije v Srbiji.

»Letos smo postali bogatejši za kar 163 dojenčkov naših kolegov, ki smo jih obdarili z skupnim zneskom okoli 95 tisoč evrov. V sedmih letih izvajanja programa »Podpora družini« smo pomagali več kot 900 družinam in 1.460 novorojenčkom naših zaposlenih. V jubilejnem letu, ko MK Group praznuje 40 let obstoja, smo donirali milijon evrov za podporo starševstvu, od tega je bilo 680 tisoč evrov namenjenih za obnovo in opremljanje 20 vrtcev v Jadranski regiji,« je dejala Aleksandra Stojanović, direktorica korporativnih zadev MK Group.

MK Group je v Sloveniji skupaj z Gorenjsko banko donacije za prenovo vrtcev v skupni višini 150 tisoč evrov predal sedmim vrtcem v Ljubljani, Kranju, Mariboru, Izoli, Kopru in Portorožu.

Foto: Srđan Bosnić

Mihailo Janković, generalni direktor MK Group, se je zahvalil vodstvu predšolskih ustanov za sodelovanje pri uresničitvi projektov, s katerimi so prispevali k še bolj kakovostnim pogojem za bivanje, igro in učenje najmlajših članov naše družbe. »Na ta način slavimo nove generacije, saj so te naša prihodnost,« je izpostavil Janković.

Program družbene odgovornosti »Podpora družini« poteka že sedmo leto in je bil primarno namenjen podeljevanju nagrad zaposlenim, ki so postali starši. Kasneje je bil razširjen z donacijami porodnišnicam in vrtcem v regiji, ki prispevajo k izboljšanju pogojev za razvoj otrok ter podporo družinski politiki.

Foto: Srđan Bosnić

MK Group je v Sloveniji sicer poleg lastništva Gorenjske banke prisotna preko upravljanja hotela Kempinski Palace Portorož, letališča Portorož in lastništva zgradbe Forum Metalka v centru Ljubljane.