Na vzhodu Srbije so danes uradno odprli veliko vetrno elektrarno Krivača. Soinvestitorja v 165 milijonov evrov vredni naložbi sta s po polovičnim deležem slovenska družba Alfi Renewables prek sklada Alfi Green in srbska skupina MK Group. Gre za eno največjih vetrnih elektrarn v jugovzhodni Evropi in eno večjih slovenskih naložb v Srbiji.

Vetrni park z 22 vetrnicami s skupno močjo 105,6 megavata se razteza na površini 56 kvadratnih kilometrov v bližini kraja Golubovac, so sporočili iz družbe Alfi Renewables. Letna proizvodnja vetrne elektrarne bo po napovedih dosegla 310 gigavatnih ur in naj bi zadostila potrebe okoli 75 tisoč gospodinjstev. Višina posamezne vetrnice znaša 179 metrov, dolžina posamezne lopatice pa 74 metrov. Proizvedel jih je eden vodilnih proizvajalcev vetrnic, nemški Nordex. V okviru projekta so izvajalci uredili tudi 30 kilometrov novih cest in 40 kilometrov daljnovodov ter novo razvodno transformatorsko postajo.

Projekt vetrne elektrarne je do konca 2021 razvijal Petrol, a nato iz njega izstopil. Vanj je namesto njega vstopila družba Alfi Renewables, za katero lastniško stojijo tudi nekdanji vodilni v Petrolu Tomaž Berločnik, Rok Vodnik in Janez Grošelj.

80 odstotkov denarja vložili slovenski vlagatelji

V Alfi Renewables so za projekte obnovljivih virov energije ustanovili sklad Alfi Green Energy Fund, ki je od slovenskih vlagateljev zbral 104 milijone evrov. Ta sklad je tako zdaj vlagatelj v projekt Krivača, drugi pa je srbska poslovna skupina MK Group v lasti Miodraga Kostića, ki je v Sloveniji med drugim lastnica Gorenjske banke.

V 165 milijonov vreden projekt sta Alfi Green in MK Group vložila vsak po polovico, investicijo pa je pomagal financirati konzorcij štirih bank, Erste, NLB in Raiffeisen ter avstrijska razvojna banka Österreichische Entwicklungsbank.

"Alfi Renewables, upravitelj sklada Alfi Green, ki je največji regionalni sklad za investiranje v obnovljive vire energije, z eno svojih prvih naložb v Srbiji, skupaj s partnerji MK Group, uresničuje svoje poslanstvo. In to je izboljšanje življenjskega okolja. Ponosni smo, da nam je z ekspertnim znanjem in odličnim sodelovanjem z lokalno skupnostjo, državo, dobavitelji, srbskimi energetskimi družbami in operaterjema omrežja EPS in EMS, ob zaupanju investitorjev in bank, kljub zahtevnim pogojem na trgu, v celoti uspelo. Skupaj smo zgradili enega največjih projektov zelene energije v celotni regiji in s tem pomembno prispevamo k zelenemu energetskemu prehodu. Naš sklad Alfi Green, ki je zbral 104 milijonov evrov, vanj so 80 odstotkov denarja vložili slovenski zasebni in institucionalni vlagatelji, je glede na potrebe in priložnosti v regiji, hitreje od pričakovanega uspel pridobiti nove projekte, ki jih razvija in smo s tem zapolnil investicijski potencial, ki je okoli 300 megavatov inštalirane moči. Tako za prihodnje leto že načrtujemo še večji sklad, ki bo še dodatno naslovil potrebno vlaganje v zelene vire obnovljive energije," je povedal Berločnik, partner v Alfi Renewables in predsednik naložbenega odbora Alfi Green sklada.

Foto: Jakov Simović

Mihailo Janković, predsednik uprave MK Group, pa je poudaril, da so kot pionirji na področju obnovljivih virov pred desetimi leti odprli prvo vetrno elektrarno v Srbiji, danes pa odpirajo prvo vetrno elektrarno v vzhodni Srbiji in že četrto po vrsti v njihovem portfelju. "Ta kapitalska naložba, ki smo jo uresničili skupaj s Alfi Renewables, je pomemben prispevek k povečanju zmogljivosti za proizvodnjo zelene energije in dober primer usmeritve nadaljnjega razvoja energetike v regiji, ki mora biti usklajeno delovanje javnega in zasebnega sektorja. Pri MK Group bomo z novimi naložbami na tem področju še naprej močno podpirali zeleni prehod. S samostojnimi in partnerskimi projekti bomo v naslednjih treh letih omogočili skupno proizvodnjo celo enega gigavata energije iz obnovljivih virov. V vetrno in sončno energijo bomo vložili blizu milijardo evrov," je poudaril.

Zaradi obsega investicije gre tudi za eno večjih slovenskih naložb v Srbiji, obenem pa tudi za enega obsežnejših projektov na področju obnovljivih virov energije na območju nekdanje Jugoslavije.

Po navedbah Alfi Renewables so s projektom v regijo pripeljali dve pomembni novosti pri razvoju ekosistema uporabe zelene energije. Prva je ta, da je projekt kreditiral konzorcij štirih mednarodnih bank, druga pa ta, da je bila za prodajo elektrike sklenjena dolgoročna pogodba z energetsko družbo Axpo iz Švice.

Na odprtju pri kraju Golubac se je danes zbralo več kot 150 vabljenih gostov, ki sta jih med drugim nagovorila tudi srbski premier Miloš Vučević in slovenski veleposlanik v Srbiji Damjan Bergant.