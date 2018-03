Mama začarala Balkan #video

Mama

Ko je serija Mama prišla na male zaslone televizij v državah nekdanje Jugoslavije, je nemudoma pritegnila toliko zanimanja gledalcev, da so zgodbi in njenim likom veliko pozornosti posvetili tudi novinarski kolegi. V ta namen so pripravili nekaj oddaj in prispevkov, v katerih so razkrili podrobnosti o zasebnem življenju glavnih akterjev. Tako smo izvedeli, da ima osrednja zvezdnica serije, 8-letna Beren Gökyildiz, rada polnjene paprike, testenine in modro barvo, pozna pa tudi nekatere politike.

Can Nergis, ki igra lik novinarja, je eden najuspešnejših modelov v Turčiji, ima srbske korenine in je navdušen nad organskimi proizvodi. Televizijski inšpektor Serhat Teoman kot otok ni sanjal o igralski karieri, v katero ga je posredno zvabila ljubezen, ampak o tem, da bi na nogometnih tekmah prodajal značilno turško krušno pecivo, imenovano dževreke, kot sin vojaškega oficirja pa je bil vajen stalnih selitev. Še nekaj drugih zanimivosti sledi v prispevku tujih medijev.

