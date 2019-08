Lili Žagar je rekla DA! #foto

Čeprav so ob začetku branja njegovega zapisa ob fotografiji mnogi pomislili, da bo priljubljeni voditeljski par končno stopil pred oltar, pa je Marko Potrč v nadaljevanju nekoliko pomiril strasti sledilcev na Instagramu. Lili Žagar je namreč privolila zgolj v to, da se bo svojemu dragemu pridružila na izletu s kolesom. Ampak svoj DA je kmalu zatem obžalovala.

"Če bi vedela, kam greva, bi rekla NE!"

Medtem ko se je Marko na fotografiji zadovoljno nasmihal, so Lilijine grimase nakazovale na to, da med vožnjo v klanec ni pretirano uživala, čeprav je bila na koncu zadovoljna, da se je lotila tega podviga.

To je potrdila s komentarjem pod fotografijo, v katerem je malce za šalo, malce zares zapisala: "... in tako je videti ženska, ki si misli, 'kam si me nagonil' in 'kaj pri hudiču mi je tega treba'. Če bi vedela, v kakšne hribe bova šla, bi rekla NE! Ampak ... 'filing' zdaj, ko je vse za mano, je pa super! Ponosna, da nisem enkrat stopila dol in sem prišla do cilja (čeprav sem mislila, da bom umrla)."

Ali bo Lili v kratkem izrekla še kakšen DA, pa nam za zdaj še ni uspelo izvedeti.

