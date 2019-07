Tako poletje preživlja priljubljena trenerka Nataša Gorenc #foto

Idealen dopust trenerke Nataše Gorenc je mešanica aktivnosti in počitka. Ker je tudi poleti zelo zaposlena s treningi in imajo tudi njeni otroci različne obveznosti, si najraje privoščijo krajše izlete na morje ali v gore. "Zelo cenimo takšne trenutke, saj se lahko odklopimo od napornega vsakdanjika in vsi skupaj lažje zadihamo."

Sicer pa je poletje Natašin najljubši letni čas. "Vročina me ne moti. Uživam v tem, da se vse postane veliko bolj enostavno. Ne potrebuješ gore oblačil. Veliko sem na svežem zraku in v naravi, saj tudi treninge opravim večkrat kar zunaj. Najbolj pa obožujem zgodnja jutra, ko se povzpnem na kakšen hrib in pričakam sončni vzhod. Všeč sta mi tudi morski vonj in vonj po sivki."

Ker se zaveda, da premočno sonce lahko škoduje koži, se sončenju izogiba, kolikor je mogoče. Tudi med treningi, ki jih opravi na prostem, se zato ustrezno zaščiti s kremo z visokim zaščitnim faktorjem: "Sem pa načeloma bolj temne polti in hitro porjavim."

Priljubljeni in vedno glasni trenerki v šovu The Biggest Loser Slovenija, ki ste ga lahko spremljali na Planetu, je zelo všeč, ker je v tem času na voljo tudi veliko sezonskega sadja in zelenjave. "Zelo uživam, ker lahko pripravim tisoč in eno solatko," je razložila in nam zaupala recept za osvežilno solato, ki jo v teh dneh rada pripravi.

Solata s tunino:

konzerva tune v lastnem soku,

zelena solata,

en velik paradižnik,

pest kuhanega fižola,

eno trdo kuhano jajce,

sol, žlica gorčice in jabolčni kis

V posodo damo zgornje sestavine. Iz gorčice, soli in jabolčnega kisa zmešamo preliv in ga vmešamo v solato. Pa dober tek!

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.