Kdo bo bob leta? Začenja se nagradno glasovanje, osvojite lahko novi iPhone

Za bob leta se potegujejo letos avtorji izjav, ki so bile objavljene v časniku Večer:

1. Boris Hajdinjak, direktor Sinagoge Maribor: "Vaški posebneži so bili v starih časih omejeni na krog svoje družine in gostilne, danes imajo facebook in bere jih na tisoče ljudi. Dobili so močno orožje, ob tem pa nobene odgovornosti, argumentacije."

2. Lev Kreft, filozof: "Danes nismo v položaju, da bi bilo treba varovati predstavnike ljudstva pred ljudstvom, ampak bi bilo treba varovati ljudstvo pred njegovimi predstavniki."

3. Mateja Ratej, zgodovinarka: "Nihče od nas še ni slišal za zaslužnega smetarja, čeprav bi se v 21. stoletju brez njega zadušili v lastnem potrošniškem dreku."

4. Renata Jakob Roban, predsednica društva Hospic: "Če gledaš na življenje s perspektive postelje umirajočega, imaš prioritete hitro na pravem mestu."

5. Tone Kregar, zgodovinar in glasbenik: "Ideja enotnosti je v osnovi romantična in nima veliko stika z realnostjo. Navidezna enotnost je možna samo v totalitarni ali utopični družbi, resnična enotnost pa je samo na pokopališču."

6. Jure Naglič, direktor Ekstere Prevalje: "Včasih se zdi, da ima zelenjava več v glavi kot pa mi. Morda je Darwin kaj spregledal, morda nas je v teoriji evolucije zamenjal s tistimi dinozavri, ki še niso izumrli."

7. Peter Andrej, kantavtor: "Kanta je postala simbol modernega časa, katerega značilnost so hiperprodukcija, hiperpotrošnja in hiperodmetavanje v smeti. Hitro se zgodi, da se znajdeš v njej."

8. Nataša Barbara Gračner, igralka: "Morda pa je snemanje posilstva na philadelphijskem vlaku ali pa snemanje zapeljivega selfija ob očetovi odprti krsti le bizarnost manjšine, ki si ne zasluži, da ji pravimo ljudje. Morda."

9. Miran Pustoslemšek, psihiater, kulturni antropolog: "Dajmo manj govoriti o strahu in napakah, pa več o požrtvovalnosti in pogumu, o predanosti; ker je to tisto, kar nam daje moč in upanje, kar nam zmanjšuje tesnobnost."

10. Barbara Švrljuga Hergovich, vodja Koncertne poslovalnice Maribor: "Dosežena mesta prvega hornista pri Berlinskih filharmonikih ali pa kontrabasista in violinistke pri Dunajskih filharmonikih so gotovo primerljiva z olimpijskimi zmagami."

